Антоха МС о примитивном рэпе, новом альбоме и секрете здорового сна

В эфире STUDIO 21 Антоха МС анонсировал новый альбом (который выйдет уже в этом году), поделился секретом здорового сна и объяснил, за что не любит современный хип-хоп. Он также рассказал, что нужно, чтобы на его новой пластинке было больше фитов.

О джазе:

Почему в моей музыке много джаза? В нем имеется большое количество гибкостей, которые применимы в разных стилях музыки. С классической формой он сочетается трудновато, но тоже возможно. Любовь к джазу мне прививали братья. Еще есть такая группа Propellerheads, которая использовала джазовые записи в своем творчестве — они очень сильно на меня повлияли и по сей день являются одним из культовых и серьезных коллективов. Но я не могу назвать себя огромным фанатом джаза. На мой взгляд, это музыка больше зарубежного плана. Я слушал Чета Бейкера, Майлза Дейвиса. Когда я изучал их жизни и сотрудничества, я понял, что пруд пруди джазовых музыкантов, и в них во всех разобраться нужно постараться. Данные два исполнителя, на мой взгляд, самые доступные.

О знакомстве с музыкой:

Вообще я связался с музыкой по наитию сердца, посетив джазовый концерт. Мой старший брат раньше играл в оркестре у Бориса Дмитриевича Кузнецова, довольно известного музыкального деятеля и учителя по музыке в Москве. Когда-то давно он проводил концерт на Кузнецком мосту, в Доме культуры. Я посетил их концерт, увидел, как Борис Дмитриевич играет на трубе и понял, что мне нравится, как это выглядит. Ну и закулисье — когда ждешь концерт и видишь, как они настраиваются, это сильное впечатление.

Почему я выбрал трубу? Потому что это маленький и компактный инструмент, который всегда можно взять с собой. Да я и сам не совсем человек-тромбон, человек-туба. Музыкальный инструмент труба является мелодическим. Для того, чтобы освоить мелодический инструмент, нужно хорошо владеть слухом. К мелодическим инструментам относятся флейта, скрипка, тромбон. Я имею хороший слух, и благодаря этому я хорошо слышал ноты и умело к ним подключался.

О треке «Соловьиная роща»:

Единственное, что я знаю — первым исполнителем этой композиции был Лев Лещенко. Это довольно светлая композиция, она всегда крутилась у меня в голове. Когда-то давным-давно я делал музыкальную зарисовку, которая как раз-таки связалась с мелодической основой данной песни, и в результате вышел такой трек.

О хип-хопе:

Я МС, потому что рифмую строчки, заплетая их в бит, отсюда и пошло. Я отношу себя к хип-хоп-культуре. Моя любовь к хип-хопу началась со всевозможных исполнителей, кассетных и CD-носителей. Все начиналось с Bad Balance, группы Каста, ЮГ, Миши Краснодеревщика, Centr — много коллективов, которые, возможно, существуют по сей день. Помимо них я слушал таких исполнителей как Warren G, Tupac Shakur, французский хип-хоп. Доступ к этому открыли мои братья, которые были связаны с одной из самых движимых московских тусовок, поэтому французский хип-хоп в нашей библиотеке тоже присутствовал, включая исполнителей Shurik’n, Suprême NTM. Ну и, конечно же, на нас влиял фильм «Такси».

Хип-хоп — это музыка, которая берет начало в лирической составляющей, написании текстов и умении вплетать их в качающий бит. Но также важно иметь ту пульсацию, которая будет соответствовать той или иной лирике.

О братьях:

Группа Bad Balance и Михей часто упоминали в текстах таких граффитчиков как Баскет и Данила Червяк. Мой брат тоже раньше рисовал граффити, жил на одном районе с Червяком, они общались. Граффити тесно связано с хип-хопом, что как раз позволяло мне слушать эту музыку. Я тогда был совсем молод и не «бомбил» с ними стены, только смотрел на них. Но и потом я не пошел по их стопам.

О современных артистах:

На сегодняшний день музыка приобретает более примитивные формы. Не все исполнители имеют музыкальное образование, в большей степени используют цифровые составляющие — это позволяет преподносить их исполнение в более красочной форме. Несмотря на это, в них есть своя сила. Вспомним давние времена: люди играли на ложках, и у них это неплохо получалось. Сегодня я не совсем одобряю хип-хоп-культуру, потому что на мой взгляд, всё происходит совсем примитивно: порезали какую-то песенку, накидали туда компьютерных барабанов — трек готов, осталось добавить пару слов. Я вот стремлюсь к тому, чтобы стать отцом, и хотелось бы подать своему ребенку какой-то правильный пример. А когда батя слушает какой-то южный американский рэп, ребенку будет сложно найти путь.

В моем фите с ЛАУД «Лето» примерно такая же примитивная схема. Повстречались, пообщались. Я довольно самокритичный человек и вообще отношусь к творчеству максимально серьезно. Я готовлю новый материал и думаю, что в нем будет что-то стоящее.

О своем стиле:

Я стараюсь преподносить в музыке яркую художественную энергетику, чтобы она заставляла человека двигаться, принимать какие-то решения, не стоять на месте, думать о правильных вещах, жить в полную силу. Всё это напрямую связано с танцем, и чтобы завоевать сердце какой-либо девушки, танцевальная разминка не помешает. На сегодняшний день я максимально погружен в свою среду. Раньше я много слушал других, потому что не представлял себя как музыкальный сочинитель, а больше как слушатель. Ранее из электронной сцены я предпочитал Prodigy, потом был такой интересный проект SCSI-9, те же самые Propellerheads.

О процессе создания музыки:

Музыка рождается из большого количества факторов. Если говорить примитивно, то это память — если ты слушаешь хорошую музыку, она фиксируется в твоей голове. Также если ты имеешь музыкальное образование, владеешь каким-либо инструментом, то твои знания и память отразятся на твоей музыке.

О планах на 2019:

Это очень масштабный вопрос. Надеюсь, что буду держать себя в хорошей форме и смогу дать максимальное количество концертов. Думаю, что уже необходимо выпустить альбом, потому что уже давно этого не делал. Кроме того, я хочу улучшить свое рабочее пространство, а именно, подключить второй монитор — я уже повесил его, но никак не могу подключить. Надо сходить на рынок и купить провод. Также планирую собрать звукоизоляционную кабину для более качественной записи. У меня было время, и я спроектировал эту кабину: это некий шкаф, состоящий из стен, можно входить и выходить. За счет звукоизоляционного материала можно записывать чистейший материал. Фиты напрямую зависят от рабочего пространства. Если я смогу пригласить гостя, смогу сделать определенное количество аранжировок для предложения, то, конечно, фитов будет максимальное количество.

Также в планах видеоклипы.

О секрете здорового сна:

Если вы желаете пораньше проснуться и пораньше начать свой день, соответственно вовремя лечь спать, нужно исключить питье кофе или чая после 12 дня.