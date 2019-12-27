ANIKV — о шоу «Песни», «Газгольдере» и Saluki

ANIKV поболтала с Сэмом о любви к соулу, участии в шоу «Песни» и своём дебютном альбоме, который, скорее всего, выйдет в начале следующего года. Среди планируемых фитов — Saluki и 104. Также она подвела итоги 2019 и рассказала, от какой вредной привычки хотела бы избавиться в новом году.

Об увлечении музыкой

Началось все с того, что я пела в рок-группе (я люблю соул, но начинала именно с рока). Это был зомби-рок — жанр, в котором все текста про зомби. У нас даже есть треки в сети, но я не хочу их показывать, потому что мне стыдно. В этой группе я пела два года, а потом мы распались, и я начала учиться в универе. Я немного забила на музыку, но продолжала петь дома (тогда я вдохновлялась Эми Уайнхаус). А потом я начала петь на улице, на Кузнецком мосту. Там меня особо никто не замечал, кроме ребят, которые приглашали меня на корпоративы и дни рождения.

О своих инфлюенсерах

Если говорить о тех, с кого я брала какие-то фишки, то это Эми Уайнхаус, Эрика Баду и Лорин Хилл. А вообще я меломан, я очень люблю старый рок. Мне нравятся группы Metric, Yeah Yeah Yeahs, Ramones, Red Hot Chili Peppers.

Мне кажется, что мой голос больше всего подходит под соул, но хип-хоп я тоже люблю. Но если бы меня отправили на необитаемый остров, я бы взяла с собой один из альбомов Hiatus Kaiyote.

О дебютном альбоме

Мой дебютный альбом выйдет в 2020, но перед релизом я выпущу еще несколько синглов. Он будет очень разноплановым и экспериментальным: я хочу попробовать себя в разных жанрах, манерах и флоу. Автор большинства битов и аранжировок — его величество Saluki. Также из продюсеров я работаю с Osa.

Фиты однозначно будут, но я пока не хочу называть имена — вдруг что-то не сложится. Скорее всего, будет фит с Saluki — понятное дело. Недавно мы с Юрой 104 обсуждали возможность фита, потому что ему понравилась парочка моих демок. Остальные фиты — в процессе.

О любимом фильме

Недавно я смотрела новогодний мультик, который называется «Клаус», — обязательно посмотрите его, зарядитесь новогодним настроением. Он есть на Netflix и точно есть в сети.

Мне сложно назвать любимый фильм, потому что я смотрю очень много кино. Например, мне нравится «Остров проклятых».

Об итогах 2019

В этом году мне больше всего запомнились моменты, проведенные с любимым человеком. Вместе мы слушаем старые песенки вроде «Girl from Ipanema».

Об участии в шоу «Песни»

Я подала заявку за несколько дней до окончания кастингов. Там было очень много народу и несколько комнат, в которых нас прослушивали. Я все прошла, и где-то через месяц нас пригласили на съемки открытого кастинга, который уже показывали по телевизору.

Из результатов проекта — ко мне пришла аудитория, я приобрела опыт. Поняла, что нужно больше отстаивать себя в этой жизни, потому что на таких шоу тебя очень ограничивают. Больше всего меня раздражали моменты, связанные с моим образом. Многие писали, что им не нравится, как меня одевают. Я пыталась как-то это оспорить, но у меня не получалось. В следующий раз буду дожимать.

На проекте было много стрессовых моментов, благодаря которым я выросла. Это хорошая подготовка для артиста, чтобы потом начать самостоятельный путь — делать концерты, туры, писать музыку и так далее. Для всего этого нужно иметь характер и стрессоустойчивость.

О «Газгольдере»

На тот момент, когда я пришла на «Газгольдер», на лейбле не было ни одной девушки. Плюс у меня немного другой стиль, чем у всех остальных артистов. Но мы всей командой хотим, чтобы музыка, которой я занимаюсь, стала популярнее.

О планах

Я сейчас ищу себя, и мне сложно подобрать одно слово, которым я смогу описать свою музыку. Мой последний сингл был латинский. Дальше у меня будут выходить хип-хоп-треки, электронные.

На следующий год я планирую сольный концерт. Конечно же, хочу выпустить альбом (надеюсь, что в начале года) и избавиться от плохих привычек по максимуму. Я распишу небольшой план. Проблема в том, что я очень много думаю и переживаю по поводу музыки, хочу как-то более налегке всё делать.

Мой глобальный план на следующее десятилетие — стать большим артистом.