«King Kong» — первый большой релиз Andy Panda в этом году

Andy Panda, ранее известный как Эндшпиль, выпустил свой первый полноформатный альбом после смены никнейма. «King Kong» — это третий сольник в дискографии Сослана Бурнацева, на котором собраны восемь треков с фитами Miyagi, TumaniYO, Змея из Касты и Pastor Napas из ОУ74.

В этом году Miyagi и Andy Panda мало работали в тандеме, потому что каждый из них активно занимался сольной карьерой. В частности, Сослан успел записать со Скриптонитом трек «Замерз», на который впоследствии вышел клип. А Miyagi, в свою очередь, представил дебютный 12-трековый альбом «Buster Keaton» в июне.

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