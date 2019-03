Новый альбом Anderson .Paak выйдет 12 апреля

Последняя пластинка Anderson .Paak «Oxnard» вышла в ноябре после почти трехлетнего перерыва. При этом калифорниец разогнался настолько, что планирует выпустить следующий релиз «Ventura» уже этой весной, 12 апреля. Паак рассказал, что закончил «Oxnard» и «Ventura» одновременно, но решил отложить один из релизов, потому что не хотел делать лайв-программу слишком длинной. По словам артиста, Окснард для него — город детства, «подаривший ему голос», а Вентура — местечко по соседству, где он «обрел глубину».

Кроме того, Anderson .Paak анонсировал тур под названием The Best Teef in the Game, который стартует в Нашвилле 17 мая. В разных городах к Пааку присоединятся Thundercat, Earl Sweatshirt, Mac DeMarco и другие.