«Make It Better» — красивый клип про отношения от Anderson .Paak

Anderson .Paak готовит к выходу альбом «Ventura», релиз которого намечен на 12 апреля (треклист здесь). В него войдет сингл «Make It Better», записанный при участии легендарного американского музыканта (и лидера группы The Miracles) Смоки Робинсона. Клип на песню «Make It Better» снял номинированный на «Грэмми» режиссер Энди Хайнс — это красивая история про отношения с хэппи эндом.

Последняя пластинка Anderson .Paak «Oxnard» вышла в ноябре после почти трехлетнего перерыва. Паак рассказал, что закончил «Oxnard» и «Ventura» одновременно, но решил отложить один из релизов, потому что не хотел делать лайв-программу слишком длинной. По словам артиста, Окснард для него — город детства, «подаривший ему голос», а Вентура — местечко по соседству, где он «обрел глубину».