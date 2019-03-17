Anderson .Paak представил новый сингл и треклист альбома

«Салютуем Королю Джеймсу за то, что он <…> дал нам равные возможности», — рифмует Брэндон Паак в своем новом треке «King James», где, повторяя лейтмотив композиции Ламара «King Kunta», рассказывает о благотворительных инициативах Леброна Джеймса, затрагивая политику США и тему расизма.

Уже 12 апреля Паак выпустит новую пластинку под названием «Ventura», треклист и список гостей которой уже есть в сети: на альбоме появятся André 3000, Brandy, Jazmine Sullivan, Smokey Robinson, Lalah Hathaway, а также Nate Dogg. Кроме того, ходят слухи, что на «Ventura» будет больше композиций в жанре R&B.

Релиз будет идейным продолжением предыдущей работы «Oxnard». Изначально Пак записывал эти проекты параллельно, планируя выпустить их вместе, но позже отказался от этого решения и разделил релиз на две части.