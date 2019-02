Anderson .Paak и Dr. Dre готовят новые коллаборации

В ноябре Anderson .Paak выпустил альбом «Oxnard» — первый со времен релиза 2016 года «Malibu». Dre принял участие в записи четырех треков: «Mansa Musa», «Cheers», «Who R U?» и «Left to Right», и это далеко не все. На шоу Джимми Фэллона Паак рассказал, что у них с Dre столько совместного материала, что его хватит на два альбома. Эти песни не попали на «Oxnard», потому что в нем Паак собрал именно хип-хоп (остальные треки с Dre по звучанию ближе к R&B). В будущем он планирует выпускать больше соул-музыки, среди которой, скорее всего, будут совместки с Dre.

Паак рассказал, что с детства был фанатом Dre, а сотрудничество с ним казалось чем-то нереальным. «Я не мог даже представить себе, что стану кем-то, кого он уважает и кому доверяет», — заявил он ранее в интервью Genius. По словам Паака, именно Dre заставил его отказаться от фитов и сконцентрироваться на сольном творчестве. «Он сказал: «Это не в наших интересах. Ты не записываешься ни с кем». Я ответил: «Но Dre, какого черта?», и он сказал: «Нет, тащи свою жопу в студию и работай».

Anderson .Paak подписался на лейбл Dr. Dre Aftermath в январе 2016, а сотрудничать с ним начал еще раньше — в 2015. Тогда Dre работал над альбомом «Compton» и задействовал Паака сразу в шести треках: «For The Love Of Money», «Animals», «Medicine Man», «All In A Day’s Worth», «Issures» и « Deep Water».

Кроме того, на днях Anderson .Paak заглянул в эфир Hot 97, где зафристайлил под хит Lil Wayne «Uproar».