Экс-участник Brockhampton Ameer Vann выпустил EP «Emmanuel»

Ameer Vann выпустил свой первый сольный материал спустя год после того, как Brockhampton объявили о его уходе. «Emmanuel» — 6-трековый EP, посвященный его расставанию с коллективом и последовавшими за этим психологическими проблемами. В песне «Pop Trunk», например, он иронизирует над тем, что Brockhampton называют «лучшим бой-бэндом в мире». Ameer говорит, что не может быть частью бой-бэнда, потому что он мужчина. В «Los Angeles» он намекает, что причиной разногласий в коллективе стали не обвинения против него, а денежные вопросы.

Ameer Vann покинул Brockhampton в мае прошлого года по решению группы. Официальной причиной стали обвинения в сексуальном насилии, которые поступили от бывшей девушки музыканта. По ее словам, Ameer склонен к «психологическому давлению» и был замечен в связях с несовершеннолетними. В ответ Ameer заявил, что не причинил никому вреда и виновен только в «эгоистичном поведении».