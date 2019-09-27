Skepta и Noize MC в клипе Alyona Alyona «Завтра»

Alyona Alyona — главный прорыв на украинской сцене, а также, пожалуй, единственная девушка в хип-хопе, с которой хочет записаться каждый второй русский рэпер. Недавно такое желание высказал Noize MC: «Alyona Alyona — это очень плотный, по-настоящему крутой флоу. Это необычная подача, невероятно оригинальный образ артиста. Настолько крутого женского рэпа в постсоветском пространстве еще не случалось. Я бы с удовольствием с ней что-нибудь запилил».

За год Alyona Alyona выпустила дебютный альбом «Пушка» и 11 видео, включая новое — «Завтра». Этот клип, как и «Залишаю свiй дiм», снят в жанре мокьюментари — псевдодокументального фильма. В кадре — бэк-MC Элина Паника, Noize MC и самое неожиданное камео — Skepta, который подытоживает клип словами: «She has a sick flow!».

Недавно Alyona Alyona стала героиней шоу «Вписка».