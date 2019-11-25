«В хатi МА» — новый альбом Alyona Alyona

Alyona Alyona выпустила релиз «В хатi МА», название которого можно перевести как «мамка в доме». Этот альбом — попытка переосмыслить изменения, произошедшие в жизни бывшей воспитательницы за последний год. В треклист вошли песни «Завтра» и «Мамин суп», клипы на которые были выпущены ранее.

«Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран и фестивалей — как в Украине, так и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Идеи, наблюдения, впечатления от общения с земляками», — рассказала Alyona Alyona.

Это уже второй альбом Alyona Alyona за этот год, первый — «Пушка» — вышел в апреле. «Мое поколение не жило в Советском Союзе. У нас другие ценности — не такие, как у наших родителей. <…> В украинском языке есть слово «пышаю». Я «пышаю», то есть я горжусь, я восхищаюсь своим поколением», — объяснила Алена в интервью Apple Music.