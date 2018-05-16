Элджей гоняет на байке и считает деньги в клипе «Suzuki»

Элджей выпустил клип на трек «Suzuki» со своего последнего альбома «Sayonara Boy X». Песня с хуком про «биомусор» на бит ростовского продюсера Ploty быстро вошла в число главных синглов релиза. В клипе Элджей флексит, считает деньги и активно прививает всем чувство вкуса. Автор видео — режиссер Медет Шаяхметов, которого мы помним по клипу Скриптонита «Вечеринка / Бар — Две лесбухи».

Альбом «Sayonara Boy X» вышел в конце марта и включил один из главных хитов Элджея – «Минимал». О том, как снимался клип на эту песню, можно прочитать в нашем большом интервью с режиссером Максом Шишкиным. Про эволюцию стиля Элджея и его творческий путь мы рассказывали ранее.