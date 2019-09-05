adidas Tango League — песня Райтрауна, выступление Pharaoh и спарринг с Грязным Рэмом

Фанаты «Манчестер Юнайтед», бесплатные напитки и много крутых лайвов — так прошел недавний турнир Tango League от adidas.
На нем Райтраун узнал, что значит «обвести в очко», погонял мяч с Рэмом и научил парочку парней играть в подкидного дурака.
Фанаты «Манчестер Юнайтед», бесплатные напитки и много крутых лайвов — так прошел недавний турнир Tango League от adidas.
На нем Райтраун узнал, что значит «обвести в очко», погонял мяч с Рэмом и научил парочку парней играть в подкидного дурака.
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