adidas Tango League — песня Райтрауна, выступление Pharaoh и спарринг с Грязным Рэмом

Фанаты «Манчестер Юнайтед», бесплатные напитки и много крутых лайвов — так прошел недавний турнир Tango League от adidas.

На нем Райтраун узнал, что значит «обвести в очко», погонял мяч с Рэмом и научил парочку парней играть в подкидного дурака.