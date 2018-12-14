Уругвайский футболист Абреу обновил мировой рекорд по количеству клубов за карьеру

Уругвайский футболист Себастьян Абреу установил необычный рекорд, который вряд ли кому-то покорится в ближайшее время.

Абреу в четверг заключил контракт с бразильским «Рио Бранко», который стал уже 28-м клубом в его профессиональной карьере.

Первым клубом форварда в 1996 году стал уругвайский «Дефенсор Спортинг», после чего он успел поиграть в Мексике, Бразилии, Аргентине, Чили, Испании, Израиле, Греции, Эквадоре, Парагвае и Сальвадоре.

[ACTUALIZACIÓN] El Loco Abreu firmó con el Rio Branco de Brasil, su club 28. Ahora su lista quedó así: 🇲🇽 x 7

🇧🇷 x 5

🇺🇾 x 3

🇦🇷 x 3

🇨🇱 x 3

🇪🇸 x 2

🇮🇱 x 1

🇬🇷 x 1

🇪🇨 x 1

🇵🇾 x 1

🇸🇻 x 1#AmorALaGuita pic.twitter.com/Qdx60F0VuX — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 13 декабря 2018 г.

Станет ли «Рио Бранко» последним клубом в карьере 42-летнего футболиста, пока неизвестно.