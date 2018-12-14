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Уругвайский футболист Абреу обновил мировой рекорд по количеству клубов за карьеру

Уругвайский футболист Абреу обновил мировой рекорд по количеству клубов за карьеру

Уругвайский футболист Себастьян Абреу установил необычный рекорд, который вряд ли кому-то покорится в ближайшее время.

Абреу в четверг заключил контракт с бразильским «Рио Бранко», который стал уже 28-м клубом в его профессиональной карьере.

Первым клубом форварда в 1996 году стал уругвайский «Дефенсор Спортинг», после чего он успел поиграть в Мексике, Бразилии, Аргентине, Чили, Испании, Израиле, Греции, Эквадоре, Парагвае и Сальвадоре.

Станет ли «Рио Бранко» последним клубом в карьере 42-летнего футболиста, пока неизвестно.

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