A$AP Rocky назвал себя лучшим режиссером поколения

Неизвестно, расстроило ли A$AP Rocky отсутствие «Грэмми», но вчера он лишний раз продемонстрировал фанатам непоколебимую уверенность в собственном материале. TMZ успели взять у Ракима небольшое интервью после церемонии, в котором Babuska Boi назвал себя лучшим режиссером поколения и заявил, что его клипы заслуживают всех наград. Кроме того, он поздравил Cardi B с исторической победой — она стала первой девушкой, получившей «Грэмми» за лучший рэп-альбом.

На прошлой неделе видеоработы Rocky похвалил Tory Lanez, подчеркнув, что лидер A$AP Mob должен обязательно получить «Грэмми» за свои клипы. «Если они не дадут приз Rocky, я начну отсылать письма в Академию», — заявил канадец. Стоит заметить, что 2018 был не особенно удачным годом для Rocky — в конце января он рассказал GQ, что был разочарован холодным приемом альбома «Testing».