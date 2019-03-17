A$AP Rocky и Tyler, The Creator — в клипе Teyana Taylor

Teyana Taylor, певица с лейбла Канье Уэста, выпустила экранизацию песни с летнего мини-альбома «K.T.S.E.». Певица сама срежиссировала клип, пригласив A$AP Rocky, Tyler, The Creator, Кристен Кроули и Лори Харви.

Сочетая обычные кадры с винтажной съемкой в духе 70-х, она преподносит искреннюю историю любви, героями которой выступают сама Teyana и Раким Майерс. Певица и рэпер становятся супругами, а постоянный флирт Лорда Флако с другими дамами служит проверкой их отношений на прочность. Но в конце нас, как обычно, ждет happy-end: пара забывает про разногласия и уединяется в спальне.

Также в клипе можно заметить правую руку Роки, A$AP Ferg. Их образ — дань уважения легендарному хип-хоп дуэту Outkast.