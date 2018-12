A Boogie Wit Da Hoodie показал треклист «Hoodie SZN» (и там есть 6ix9ine!)

Второй альбом A Boogie Wit Da Hoodie — артиста лейбла Atlantic Records — выйдет в пятницу, 21 декабря. В пластинку под названием «Hoodie SZN» войдут 18 треков с фитами от Offset, Juice WRLD, Tyga, Young Thug, и Tekashi 6ix9ine. По словам рэпера, ему понадобился год, чтобы закончить альбом.

A Boogie Wit Da Hoodie вошёл в число фрешменов 2017 года по версии XXL, тогда же он выпустил лонгплей «The Bigger Artist», на котором отметились Chris Brown, 21 Savage и Kodak Black. На альбоме можно найти трек «No Promises», посвященный 20-летней студентке, погибшей от огнестрельного ранения на концерте Boogie — дело так и не было раскрыто. Весной A Boogie Wit Da Hoodie выступил с симфоническим оркестром в рамках специального проекта музыкального сервиса Audiomack.

Треклист альбома «Hoodie SZN»:

1. Voices In My Head

2. Beasty

3. I Did It

4. Swervin f. Tekashi 6ix9ine

5. Startender f. Offset & Tyga

6. Demons & Angels f. Juice WRLD

7. Love Drugs & Sex

8. Skeezers

9. Savage

10. Come Closer f. Queen Naija

11. Look Back at It

12. Just Like Me f. Young Thug

13. Bosses & Workers f. Don Q & Trap Manny

14. Need A Best Friend f. Lil Quee & Quando Rondo

15. The Reaper

16. Uptown/Bustdown f. Lil Durk & PnB Rock

17. Billie Jean

18. 4 Minute Convo (Favorite Song)

Bonus Track: Odee

Bonus Track: Pull Up f. Nav