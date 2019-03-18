8 рэп-исполнительниц, которые меняют игру

Пока все обсуждают, достойна ли Cardi B «Грэмми» за альбом «Invasion Of Privacy», мы напоминаем, что в хип-хопе есть и другие женские имена. За ними пока не числится громких бифов, участия в реалити-шоу и коллабораций с фэшн-брендами, но всё может измениться уже завтра — успей полюбить их, пока это не стало мейнстримом.

Автор: Давид Чебанов

Little Simz

Кто это?

Так уж повелось, что если ты родился в Лондоне и делаешь музыку, то это скорее всего либо грайм, либо дэнсхолл. Но 25-летней британке Little Simz не привыкать к экспериментам — вместо того, чтобы идти по уже протоптанной дорожке, она постоянно пробует новые флоу, предпочитает живые инструменты наскучившим сэмплам, сочетает агрессивный хардкор-рэп и более легкий хип-хоп с отголосками джаза и неосоула.

Если ее проект «Stillness in Wonderland» был полем для экспериментов, перенасыщенным различными идеями и концептами, то недавний релиз «GREY Area» сконцентрирован вокруг одной темы. Здесь она впускает слушателя в свой внутренний мир, «серую зону», за пределы которой хочет выбраться при помощи музыки. Проблемы в отношениях, душевная травма после смерти друга, усердная работа в туре — обо всем этом расскажет женщина, которая, оглядываясь в туман прошлого, не сдается и двигается вперед.

Что послушать?

Kari Faux Кто это? Родившись в религиозной семье, Kari Faux была скромницей, увлекающейся баскетболом и госпелом. Музыку она записывала для развлечения, а затем выбралась из родного Литл-Рока в Атланту, поступив в местный колледж искусств. Девушке не пришлась по вкусу жизнь большого города, и она вернулась домой в попытках продолжить собственное творчество. Успех буквально свалился на нее с неба, когда Childish Gambino заметил микстейп «Laugh Now, Die Later» и сделал ремикс на трек «No Small Talk». Но Кэри не торопилась подписывать долгосрочные контракты с лейблами и делать бэнгеры для массовой аудитории. Вместо этого девчонка из небольшого города пошла ва-банк и переехала в Лос-Анджелес, где, страдая от одиночества, записала дебютную пластинку «Primary». Особенность ее творчества — смешение мотивов старого R&B и соула (во-многом исполнительница вдохновлялась Эрикой Баду) с «тягучим» хип-хопом. Во всех своих песнях она искренне делится со слушателем самыми сокровенными вещами. 8 марта Кэри выпустила новый EP, в котором вспоминает ненастоящих друзей, выкидыш в 15 лет и времена, когда она курила марихуану, чтобы скрыться от отторгающей ее реальности. Что послушать?

Tierra Whack Кто это? Как описать Tierra Whack вкратце? Это Tyler, The Creator, если бы он родился девочкой в Филадельфии, любил острые крылышки и записывал альбомы с треками по 1 минуте. Оказавшись подписантом лейбла Intescope в 2017 году, она заявила о себе громким дебютным проектом «Whack World» с короткими, но запоминающимися треками. Tierra седлает мрачные трэп-биты, поет мечтательный R&B, экспериментирует с электроникой и даже кантри, каждую минуту показывая себя с разных сторон. На этом альбоме она кидает слушателя из одной крайности в другую, однако из этой экспериментальной анархии выходит не сырой продукт, а цельная история. У релиза есть и визуальная составляющая, балансирующая между удивительными сновидениями и тревожными кошмарами— треки сопровождаются видео-зарисовками, вдохновленными фильмами Тима Бертона и Квентина Тарантино. Как и «Flower Boy», «Whack World» — попытка показать средний палец критикам, оставаясь самим собой. Что послушать?

Saweetie Кто это? Если ты встречаешься с членом семьи Кардашьян, то жизнь идет под откос. А если с кем-то из Migos, то тебе наверняка повезет в рэп-игре! Однако Saweetie, девушка Quavo, попала в хип-хоп точно не благодаря отношениям — еще в 2016 она начала продвигать свою музыку через Soundcloud и Instagram, выпуская простые, но цепляющие композиции в жанре минималистик-трэп. Первый успех ей принесла песня «ICY GRL» — молниеносная, ритмичная, дерзкая, пропитанная роскошью и стилем. В своем творчестве Saweetie вдохновляется звучанием Атланты и адаптирует его под себя, используя хлесткие рифмы, пафосный флоу и простые биты, оттеняющие ее беззастенчивые куплеты. Что послушать? City Girls Кто это? J.T. и Yung Miami — две девушки из Майами, которых мы помним по совместным работам с 21 Savage («a&t»), Bhad Bhabie («Yung and Bhad») и Cardi B («Twerk»). Формула их успеха — горячие южные биты и собирательный образ голддиггерш, которые ненавидят бедных парней, все время ищут богатых красавчиков и не могут жить без маникюра и украшений. Эти комичные зарисовки завуалированно поднимают темы феминизма и высмеивают девушек, охотящихся за материальными ценностями. Хотя, казалось бы, что может скрываться за строчками про «ass and titties»? Что послушать?

Rico Nasty

Кто это?

Rico, одна из самых агрессивных участниц этого списка, с легкостью облачается в разные образы, пытаясь найти внутреннее равновесие. От сырой ненависти до опустошающего отчаяния — она помещает целый калейдоскоп эмоций во что-то среднее между поп-трэпом и ню-металом. Вдохновляясь огромным количеством артистов — от Рианны до Slipknot — она дает хардкор-рэпу второе дыхание.

Безжалостный, жестокий, дерзкий — это все про ее последний микстейп «Nasty». Можете не переживать за будущее мрачных трэп-бэнгеров, ведь пока 6ix9ine в тюрьме, Rico Nasty точно сможет его подменить.

Что послушать?

Noname

Кто это?

Когда слушаешь музыку Фатимы Уорнер, сразу замечаешь, с какой изящностью она подходит к созданию композиций, а в современном рэпе это редкость.

27-летняя уроженка Чикаго начинала со стихов — собирала друзей в библиотеках, участвовала в поэтических «дуэлях», днями разглядывала полки в маминой книжной лавке и полностью посвящала себя саморазвитию. Именно тогда она встретила тех, кто определил ее будущую карьеру: Chance The Rapper, Saba и Mick Jenkins. Сначала Фатима записала парочку фитов для новых друзей, а потом начала работать над сольным творчеством, сочетая чувственные и созерцательные тексты с космоджазом и неосоулом.

Что послушать?

Leikeli 47

Кто это?

«Выросла в доме женщин, которым не нужны ни**еры», — читает загадочная исполнительница, которая скрывает свой возраст и имя, пряча лицо за маской.

Ее второй студийный проект «Acrylic» — это ода запыленным кварталам Бруклина и темнокожим женщинам. Leikeli по кусочкам собирает пейзажи блока, в котором выросла: от мелькающего света в тоннеле метро до удлинителя, тянущегося по коридору дома. Описывая буквально каждую мелочь, она поднимает вопросы образования, матриархата, расизма и нищеты. Ее релиз — это послание в будущее, которое через 100 лет расскажет, как черные женщины Нью-Йорка едва сводили концы с концами.

Несмотря на почти полную анонимность, у Leikeli47 есть все шансы стать голосом чернокожих женщин, который невозможно будет проигнорировать.

Что послушать?