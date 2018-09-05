8 перспективных имён, о которых не знает твой дед

STUDIO 21 составила список относительно новых персонажей зарубежной сцены, за которыми стоит следить в ближайшее время. От вездесущей 070 Shake до вызывающе юного Lil Reek.

Автор: Александр Куликовский

Choker

Кто это?

«Равнодушие к музыке Фрэнка Оушена — явление очень редкое», — подумал молодой артист из Мичигана и выпустил альбом, в котором четко прослеживается вдохновение одним из самых загадочных исполнителей в современной хип-хоп культуре. Choker верит в силу DIY-движения и старается записывать музыку исключительно своими силами: продакшн авторский, тексты родные, а голос будто бы украденный, но он тоже свой. Не удивляйтесь, услышав до боли знакомый голос — на альбомах поёт только один человек.

Choker любит удивлять слушателей, экспериментируя со структурами песен, превращая композиции в настоящее полотно, над которым не властвуют стандарты — властвует только художник.

Что послушать?

Альбомы «PEAK» и «Honeyblood».

Sheck Wes

Кто это?

Каково это, когда тебя хотят подписать на свои лейблы Трэвис Скотт и Канье Уэст — знает только Sheck Wes. Один из его первых треков «Mo Bamba» быстро стал виральным хитом и превратился в визитную карточку молодого артиста. Рэперу был предложен двойной контракт со стороны Cactus Jack Records и G.O.O.D. Music, и он тут же воспользовался данной возможностью.

Sheck Wes записывает мрачный трэп, от которого отдаёт злом, дикостью и желанием прогрызть себе путь наверх.

Что послушать?

На платформах находится всего четыре официальных сингла от исполнителя — осенью ожидается дебютный альбом.

Octavian

Кто это?

Octavian — это будущее британской хип-хоп культуры. За долгие годы британская сцена создала вокруг себя такой стереотип, мол, если ты рэпер, и ты живешь в Лондоне, то наверняка ты читаешь именно грайм. Octavian собирается встать на путь совершенно нового стиля, балансирующего между тропическим дэнсхолом, холодной островной электроникой и очень дорогим звучанием.

Перед выпуском дебютного альбома Octavian провел очень грамотную промокампанию, ограничившись выпуском всего четырех официальных синглов, демонстрирующих далеко не полный арсенал юноши. Не удивляйтесь, если услышите его музыку на показах Вирджила Абло или узнаете о крупном контракте с Дрейком.

Что послушать?

Доступные на площадках синглы.

PNTHN

Кто это?

А это уже так называемое наследие BROCKHAMPTON. После ошеломительного успеха бой-бэнда появление подобных коллективов с массой разноцветных и разносторонних участников было лишь вопросом времени. PNTHN подошли к делу с некой долей пафоса, что отражается в названии коллектива, образованного со слова «пантеон».

До уровня BROCKHAMPTON ребятам очень не хватает сильного харизматичного голоса, на который можно было бы опираться в будущем, но чего им уж точно не нужно занимать, так этой идей для клипов. Музыканты обыгрывают отсылки к культовым фильмам, используя яркие образы — чего стоит только «Henny Dreams».

Что послушать?

Новый EP «RICO».

070 Shake Кто это? Сейчас это самая главная девушка на лейбле G.O.O.D. Music, принявшая участие в записи трех из пяти летних альбомов, спродюсированных Канье Уэстом. Томный и охрипший голос, лояльность к своему крю, персонаж, способный стать лидером музыкального ЛГБТ-движения — 070 Shake уже является большим артистом, которому остался лишь один шаг вперёд. Этим шагом можно считать выпуск большого альбома, который раз и навсегда проведет черту между её прошлым и настоящим. Что послушать? Дебютный EP «Glitter», треки объединения 070.

Lil Reek Кто это? И почему у ребёнка в руках блант и пушка? Не волнуйтесь, Lil Reek уже почти взрослый, ему 17 лет (для сравнения, Lil Pump стал популярным в 16). Reek, в отличие от других рэперов-подростков, полностью посвятил себя улицам и музыке, не отвлекаясь на бесконечную череду скандалов и баловства. Lil Reek обладает чувством самоиронии и заметным чувством стиля — с музыкой ему помогает опытный французский продюсер Brodinski, а это уже говорит о том, что помимо комичности, парень может нечто большее. Теперь нужно надеяться, что его голос никогда не мутирует в более грубую сторону. Что послушать? Дебютный релиз «The Graduation».