Летний вайб в клипе 6lack и Khalid «Seasons»

«Seasons» — это ещё один красивый клип про отношения от двух романтиков — 6lack и Khalid. Видео посвящено теме любви в широком понимании этого слова: между друзьями, родителями и детьми, мужчинами и женщинами. Песню можно найти на сентябрьском альбоме 6lack «East Atlanta Love Letter». «Я бы сказал, что этот альбом адресован всем, кого я любил в прошлом и кого люблю сейчас», — рассказал Рикардо в интервью Complex. «Он должен помочь людям разобраться в своих жизнях, понять, о чем стоит поговорить, что стоит поправить».

Что касается Khalid, в апреле он выпустил свой второй альбом «Free Spirit» — 17-трековый релиз описывает всё, что происходило с ним и его друзьями на протяжении последних нескольких лет.