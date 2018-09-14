«East Atlanta Love Letter» — новый релиз грустного романтика 6lack

6lack — представитель Атланты, исполняющий меланхоличный соул и R&B, — по мнению многих, так и остался автором одного хита. А именно — сингла «Prblms», вышедшего на его дебютном альбоме «Free 6lack». И это при том, что в последнее время артист активно выпускает новые треки и их экранизации. Его самые свежие работы — живописный клип «Nonchalant» и печальное видео «Switch», рассказывающее о темных сторонах славы.

Сегодня 6lack вернулся с новой пластинкой «East Atlanta Love Letter», в которой, по его словам, «продолжил историю, начатую два года назад». Проект наглядно демонстрирует, что пауза, которую 6lack сделал после релиза дебютного альбома, не прошла для него даром — артист съездил в мировой тур, стал отцом и записался с Syd и Ty Dolla Sign. «East Atlanta Love Letter» — это тот же романтичный и трогательный R&B, но уже более взрослый и глубокий. Это доказывает и список гостей альбома, собравший исключительно звезд: J. Cole, Future, Offset и Khalid.