6ix9ine уговаривали покинуть NY ради безопасности

На прошлой неделе Rolling Stone опубликовал материал, рассказывающий о карьерном взлёте 6ix9ine, его связях с преступным миром и проблемах с законом. Текаши начал проводить время с уличной группировкой, потому что ему не хватало «трушности» в глазах фанатов. Когда это общение стало приносить Даниэлю реальные неприятности, он разорвал отношения с бандой, что было воспринято её участниками как предательство.

После летнего похищения (о котором Текаши сказал, что это была «инсайдерская работа») глава лейбла 10K уговаривал рэпера уехать из Нью-Йорка ради безопасности. По словам Elliot Grainge, ему стоило перебраться в Калифорнию, либо двинуться на запад вместе с Дрейком или Канье Уэстом. 24-летний сын Эллиота, Lucian Grainge, утверждает, что Текаши в музыкальной индустрии — как Трамп в политике. 80% комментариев в его соцсетях негативные. Тем не менее, если смотреть, кто их пишет, можно увидеть, что это люди, которые ходят на концерты 6ix9ine и покупают его мерч.

Суд над рэпером состоится в сентябре, до этого времени Текаши будет находиться за решеткой.