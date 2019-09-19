6ix9ine дал показания против подельников

На днях Текаши выступил в суде, где рассказал о своем участии в банде Nine Trey. Он подчеркнул, что уже на второй день после ареста начал сотрудничать со следствием (его заключили под стражу в ноябре 2018), и сказал, что впервые связался с членами банды, чтобы они снялись в его клипе «GUMMO». По словам Текаши, он хотел «показать эстетику Nine Trey». На съемках он встретил своего будущего менеджера Кифано Джордана или Shotti, который позднее склонил его стать участником группировки. 6ix9ine это было нужно исключительно затем, чтобы поддерживать имидж гангстера.

Когда Даниэля спросили, какая роль ему отводилась в банде, он сказал, что просто делал хиты и зарабатывал на нужды группировки. А на вопрос о том, что он получал взамен, Текаши ответил: «Мою карьеру».

Ранее в этом году 6ix9ine заключил сделку со следствием в надежде на то, что ему сократят срок.