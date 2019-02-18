6ix9ine признался во всех грехах

Недавно стало известно, что Текаши пошел на сделку со следствием, и, в надежде облегчить приговор, сдал троих подельников и признал себя виновным по девяти пунктам обвинения. В распоряжение издания Billboard попали документы, поясняющие, в чем именно сознался 6ix9ine.

Согласно показаниям Даниэля, он попал в банду Nine Trey Bloods осенью 2017 года, когда в его карьере наметился прорыв, связанный с успехом сингла «Gummo». В составе группировки он поучаствовал в нескольких вооруженных нападениях, включая покушение на убийство, произошедшее в марте 2018 года.

Через несколько недель Текаши и члены его группировки ограбили конкурирующую банду (преступление было совершено 3 апреля в Вест-Сайде в Манхэттене). Следующий эпизод — покушение на Chief Keef 2 июня в Нью-Йорке, организованное 6ix9ine. Текаши нанял другого участника банды, которому заплатил 10 тысяч долларов за нападение на оппонента. Кроме того, Даниэль признался в хранении крупной партии наркотиков, предназначенной для продажи — речь идет о килограмме химической смеси, в составе которой преобладал героин.