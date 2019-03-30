Бывший менеджер 6ix9ine признался в краже 3 миллионов долларов у артиста

На днях состоялось слушание по делу 6ix9ine, во время которого экс-менеджер артиста Кифано Джордан (он же Tr3yway или Shotti) признался в вооружённых нападениях, рэкете и краже 3 миллионов долларов с концертов Текаши. При этом самого рэпера он назвал «неблагодарной крысой» (такие откровения прозвучали в разговоре Кифано с бывшим диджеем рэпера DJ Pvnch).

Обвинения против Tr3way связаны с двумя инцидентами: 3 апреля прошлого года он участвовал в ограблении друга 6ix9ine — Scum Lord D!Zzy, а 21 апреля Shotti использовал оружие во время перестрелки Текаши с рэпером Casanova.

Сейчас Кифано находится в тюрьме, ему грозит срок от 15 лет до пожизненного заключения.

Ранее Текаши признал себя виновным по девяти пунктам обвинения и сдал нескольких подельников.