«Dummy Boy» — слушаем новый альбом 6ix9ine

6ix9ine выпустил альбом «Dummy Boy» с фитами Nicki Minaj, Kanye West, A Boogie Wit Da Hoodie, Tory Lanez и другими. Ранее пластинку уже слили в сеть, но несмотря на это, Текаши решил выпустить ее на всех официальных платформах, за что получил респект DJ Akademiks. «Текаши принял это решение самостоятельно, несмотря на то, что расстроен из-за слива и ситуации, в которой оказался. Тем не менее, он хочет, чтобы фанаты наслаждались его музыкой, потому что любит их и скучает по ним», — гласит пост ведущего в твиттере.

Ранее Текаши планировал выпустить альбом «Dummy Boy» 23 ноября, но перенес релиз «по причинам, не связанным с музыкой». В середине ноября рэперу предъявили несколько обвинений, из-за которых ему грозит до 32 лет лишения свободы. На днях адвокату Даниэля отказали в залоге, и теперь 6ix9ine может остаться за решеткой до 4 сентября 2019 года — даты, на которую запланирован суд.