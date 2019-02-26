6 рэперов, которые знают, каково 21 Savage

Автор: Николай Вантух; редактура: Степан Карма

Субботним вечером третьего февраля, когда немалое число заокеанских зрителей наблюдало за развязкой Супербоула, за пределами экранов разворачивался один из самых громких сканадалов этого месяца: символ сегодняшней Атланты, Sha Yaa Bin Abraham Joseph, более известный как 21 Savage, был арестован за незаконное пребывание на территории Соединенных Штатов. И пока история обрастает все новыми подробностями, а исполнитель ждет развязки, мы предлагаем вам вспомнить других хип-хоп артистов, не миновавших проблем с Миграционной службой США.

Bushwick Bill

Уроженец солнечной Ямайки и по совместительству один из членов легендарной группы “Ghetto Boys” никогда не отличался законопослушностью, а на фоне его частых выходок творческие регалии артиста отходили на второй план. В мае 2010 года полиция Джорджии арестовала рэпера за хранение наркотиков. Во время рассмотрения личного дела было установлено, что для Бушвика это не первый привод в полицию. Данный факт и стал главным поводом для аннулирования его грин-карты. Но, благодаря не то серьёзному резонансу, возникшему в стане фанатов “Ghetto Boys”, не то таланту и опыту юриста — исполнитель избежал депортации и в октябре того же года вышел на свободу. Сейчас Бушвик продолжает своё проживание на территории Штатов. Пройдя несколько курсов реабилитации, артист полностью отдаётся творчеству и больше не попадает в криминальные сводки.

Chippy Nonstop

Исполнительницу хита «Kicked Out da Club» в буквальном смысле вышвырнули из страны, в которой она провела почти что всю сознательную жизнь. Вернувшись из своего тура по Азии, исполнительница канадского происхождения прямо в аэропорту получила извещение об истечении срока действия визы и авиабилет до Ванкувера. Приехав в Канаду, артистка даже не знала, у кого остановиться, поскольку все родные и близкие давно поселились на западном побережье Штатов. «У меня есть одна знакомая в пригороде Ванкувера, она когда-то встречалась с лучшим другом моего парня», — рассказывала Чиппи в одном из интервью. Исполнительница не стала ограничиваться серией гневных постов в своих соцсетях и написала письмо Президенту Обаме, который, по её мнению, должен был обязан остановить произвол миграционных служб. Однако, решительность рэп-дивы разбилась о “стены” американского законодательства — cуд вынес решение о запрете на въезд в CША. На данный момент Чиппи проживает в Ванкувере. Ступит ли она когда-нибудь на американскую землю? А чёрт его знает!

Laj Money

Laj Money можно смело считать одним из самых популярных артистов родом из Сьерра-Леоне. Будучи ещё совсем ребенком, он бежал с родителями в США — на тот момент маленькая африканская страна медленно издыхала от последствий гражданской войны, пока счет жертвам голода и болезней уже шёл на тысячи. В 2016 году исполнителю был предъявлен целый ряд обвинений — мошенничество с банковскими картами, подделка миграционных документов и угон автомобиля. В суде была доказана его виновность по всем статьям, и артист был приговорен к 8 месяцам тюрьмы. Практически сразу после выхода на свободу за исполнителя взялась Миграционная служба США. Далее последовали подозрения в незаконном пребывании на территории страны, годичный арест, вынесение вердикта без права обжалования, а затем и депортация. Интересно, что на сторону артиста встали не коллеги по цеху, а американские правозащитники, которые еще очень долго поддерживали Самуэля. «У меня нет документов. Местные отказываются меня принимать. Если со мной что-то случится, то мою личность не установят» — рассказывал артист о своей жизни на «родине предков». На данный момент исполнитель пропал с радаров и, скорее всего, продолжает жить в Сьерра-Леоне.

MF Doom

Уроженец Лондона, переехавший в Нью-Йорк ещё в раннем детстве, никогда не скрывал, что не имеет американского гражданства и это его не сильно заботит — разве что придётся забыть о любых планах на мировой тур. Однако, в 2010 году, будучи в браке с американкой, артист оформил паспорт Соединенного Королевства и всё же отправился колесить по миру. Но по возвращению в страну, которая «не родила, но воспитала», артиста не пропустили на таможенном пункте. Праведного гнева артиста и кампании в поддержку репера не последовало — с легкой руки артист заявил, что ему надоела Америка, и вернулся обратно в Лондон. Уже несколько лет Дум вместе с женой и пятью детьми курсирует между Туманным Альбионом и своим особняком на одном из островов в Карибском заливе. Прекрасная альтернатива кандалам американского мегаполиса.

Shyne

Бывший участник лейбла “Bad Boy” — родом из Белиза. После того, как его родители расстались (пара не состояла в браке), будущий рэпер вместе с матерью переехал в Бруклин. Кстати, отец остался на родине и построил довольно успешную политическую карьеру, став первым чернокожим премьером-министром Белиза. В 1999 году Шин был арестован на месте перестрелки в одном из клубов Манхеттена. Рэпера обвинил в покушении на убийство и участие в преступных группировках, 10 лет тюрьмы без права обжалования. В 2009 году все американские хип-хоп СМИ на радость фанатам Shyne трубили об освобождении артиста и начале его работы над новым релизом. Однако, овации сменились недоумением — Служба гражданства и миграции США объявила, что артист, у которого не было американских документов, подлежит высылке обратно в Белиз. Проблемы с законом не помешали Джамалу подписать контракт с лейблом “Def Jam” и продолжить работу над своим третьим студийным альбомом. С творчеством у артиста совсем не задалось — удручала и атмосфера крохотного островного государства. Вскоре соглашение с мейджером было разорвано, а Шин решил полностью погрузиться в вопросы мироздания и теологии. Рэпер принял иудаизм и долгое время путешествовал по миру с выступлениями о интеррелигиозном восприятии мира и роли религии. Но, как известно, бывших рэперов не бывает. 2012 год ознаменовался выходом нового микстейпа “Gangland”, получившим золотой статус.

Slick Rick

Переехав в Америку в одиннадцатилетнем возрасте, рэпер долгое время жил в неблагополучных районах Нью-Йорка, а в 90-е годы и вовсе пустился во все тяжкие — в результате чего полиция США выдвинула выходцу из Лондона шесть обвинений, начиная с торговли оружием и заканчивая двумя покушениями на убийство. Однако, на этом проблемы не закончились. Уже через несколько лет всё та же Миграционная служба приняла решение о депортации британца. И если его коллеги по майку пытались решать проблемы с помощью фан-базы и широкой общественности, то Слик Рик постарался обойти американское законодательство. Рэпер несколько раз пытался въехать на территорию США через страны Карибского залива, но попытки обмана не увенчались успехом. И только после 5 лет судебных тяжб с американскими чиновниками артист добился права вернуться в Америку и получить гражданство страны. Спустя почти что четверть века справедливость всё-таки восторжествовала. Демонстрируя довольно активную гражданскую позицию, Слик Рик не стал почивать на лаврах хип-хоп иконы и примерил на себя роль общественного деятеля. Артист выступал за защиту прав мигрантов и лоббировал реформу системы получения гражданства. Его статья о тяжелой жизни мигрантов была опубликована в крупной газете «Huffington Post»: «Мы должны создать новую систему миграционного правосудия, которая будет гарантировать справедливое и быстрое делопроизводство, а также освобождение от длительных заключений. Судьи должны руководствоваться здравым смыслом».