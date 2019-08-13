5 главных русскоязычных групп 2019 года

Собрали несколько коллективов, которые внесут разнообразие в ваш хип-хоп-плейлист

Текст: Давид Чебанов

The Retuses

Группа The Retuses появилась в 2007 году и впервые обратила на себя внимание благодаря песням на стихи Есенина. Оттачивая хрупкое и меланхоличное фолк-звучание, ее фронтмен Михаил Родионов со временем отказался от каверов и начал исполнять собственные песни об одиночестве, любви и страхах.

5 лет назад, после выпуска трех альбомов, Миша отгородился от внешнего мира: перестал слушать музыку, отказался от дедлайнов и закрылся в студии, предавшись звуковой медитации. Все эти годы он записывал «OMYT» — релиз, название которого говорит само за себя.

Увула

Петербуржцы, чья музыкальная карьера стартовала в 2015, создали свой рецепт успеха: беззаботный саксофон, звонкие гитары и динамичные ударные. Музыку Увулы сложно отнести к конкретному жанру, так как в ней звучат приемы серф-рока, инди-попа, постпанка и многих других стилей с кучей разных приставок. Но это не главное — в попытках определить жанр можно упустить наивную подростковую романтику, сконцентрированную в их песнях.

СОЮЗ

При первом знакомстве резиденты лейбла Ивана Дорна могут показаться не слишком яркими, но доверять этому впечатлению не стоит. На деле они — талантливые импровизаторы, чья музыка точно понравится любителям неторопливого джаза.

В этом году группа выпустила второй альбом, напоминающий саундтрек к старому итальянскому фильму про мафиози.

КАЗУСКОМА

КАЗУСКОМА — единственные артисты в этом списке, которые еще не выпустили пластинку в 2019. Но их можно простить, потому что сейчас они вовсю колесят по России и выступают на крупных музыкальных фестивалях.

КАЗУСКОМА придумали жанр «скот-рока», и еще никто не обогнал их на этом поле истеричных гитар, дешевого алкоголя, подъездной любви и отвязных лайвов без одежды. В отличие от многих коллег по цеху, они не тратят время на претенциозность, оставаясь простыми парнями, которые делают качественную музыку.

Gruppa Skryptonite

Через два года после того, как Скриптонит выпустил «Уроборос» и попрощался с рэпом, стало понятно — он никуда не уходит. Просто теперь рэп стал для него коммерческой площадкой, благодаря которой он продвигает своих казахстанских товарищей и удерживает аудиторию.

Пока многие мечтают о возвращении старого Скриптонита, он изредка выпускает привычные хиты и готовит рэп-альбом. Но свой настоящий прогресс Адиль показывает в рамках сайд-проекта Gruppa Skryptonite.

Чтобы описать музыку группы Адиля Жалелова, достаточно одного слова — «выверенная». Скрип находит баланс в гармониях и жанрах (от усовершенствованного инди до затяжной электроники) и при этом не злоупотребляет экспериментами, его главная цель — преобразить танцевальную музыку и сделать ее звучание объемнее.