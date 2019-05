5 причин послушать «IGOR»

Если вы еще не послушали свежий сольник Тайлера, сделайте это прямо сейчас. А мы назовем пять причин, почему «IGOR» — огромный шаг вперед для экстравагантного выходца из Odd Future.

Автор: Давид Чебанов

Тайлер вырос

Тайлер во времена Odd Future и Тайлер в 2019 — два разных человека. В начале он записывал инфантильный панк-рэп и не скупился на едкие провокации. Но в итоге абсурдный максимализм дебютного микстейпа «Bastard» вылился в концептуальную трилогию с альбомами «Goblin» и «Wolf», где Ти погрузился в дебри подсознания и вырос как личность. На глазах слушателя фанат оргий с динозаврами пришел к откровенным монологам в стиле трека «Answer».

Тайлер постепенно отказывался от обилия запутанных текстов и делал упор на музыку. И именно тогда появлялся тот самый The Creator, которого Оконма искал на протяжении трех проектов. Он пробовал безумные флоу, а потом и вовсе превратил финальный акт «Wolf» в ураган стилей. В нем живые инструменты соседствовали с футуристичным брейк-битом, а привычные бунтарские строчки — с любовной лирикой. Ти усложнял и упрощал, и никто не мог предсказать его следующий шаг.

«Cherry Bomb» получил неоднозначные оценки из-за огромного количества экспериментов, а потом появился «Flower Boy», и его провозгласили главным альбомом Тайлера. На нем Ти нашел ту самую золотую середину, оттеняя отрывистые куплеты продакшеном в стиле бедрум-поп. Но речь даже не о музыке — на проекте он предстал в образе интроверта, который решился посмотреть своим проблемам в лицо.

Как гласила заметка перед выходом альбома, «IGOR» — не «Flower Boy», не «Goblin» и не «Wolf». Этот релиз доказал, что все предыдущие релизы Тайлера были лишь прологом перед чем-то грандиозным. На «Игоре» Тайлер показал, что ему больше не нужно никаких масок. Непонятные шутки и юношеские выходки ушли в сторону, осталась только музыка.

Тайлер рассказал красивую историю любви

Фанаты не раз строили догадки насчет ориентации Оконмы. Вспомнить только троллинг в твиттере, шуточный каминг-аут в нескольких интервью и строчку про поцелуи с белыми мальчиками на «Flower Boy».

Желтая пресса устроила настоящий переполох, когда Джейден Смит назвал его своим бойфрендом на Camp Flog Gnaw. Прошло полгода, и выходит «IGOR», в котором Ти, казалось бы, напрямую заявляет: «Да, я гей».

Как когда-то сказал Кендрик Ламар, мы слушаем музыку, а не артиста. И, обсуждая ориентацию Тайлера, многие забывают про музыку, которую он делает.

«IGOR» — история любви, которую вряд ли можно осознать путем декодинга куплетов. Все свои ресурсы Тайлер вложил в музыкальную составляющую, и это понятно с первых же секунд, на которых инструментал намеренно заглушает вокал.

Тайлер стал композитором

Да, он с самого начала читал под собственные биты. Но одно дело, когда они состоят из пары синтезаторов и сырой перкуссии, а другое — когда заимствуют элементы старого соула, наполнены живыми инструментами и сэмплированием классики.

Поп-эстетика «Flower Boy» тут выкручена на максимум, а от агрессии «Who Dat Boy» или «Yonkers» — ни следа. Единственное исключение — «WHAT’S GOOD» , ода Канье Уэсту образца 2013 года с 808-ыми басами и неистовой читкой. В остальном же «IGOR» пропитан любовью к музыке Марка ДеМарка, Фрэнка Оушена и Фаррелла, который сам отметился на последнем треке альбома.

Тайлер старается создать «самобытный» звук, но порой обилие экспериментов мешает ему идти вперед. «Flower Boy» был сбалансированным и аккуратным, в то время как «IGOR» похож на попытку Ти показать все свои возможности в продюсировании. Иногда он попадает прямо в цель («EARFQUAKE», «I THINK», «RUNNING OUT OF TIME», «A BOY IS A GUN»), а иногда перегибает палку и сильно перегружает песни. Тем не менее, промахи Тайлера не заставляют сомневаться в его таланте, скорее показывают, что ему еще есть, над чем работать.

Тайлер устроил челлендж

В треклисте не указано фитов, поэтому определить всех гостей на альбоме — испытание даже для преданных фанатов. Многие нашли несуществующие куплеты Фрэнка Оушена, A$AP Rocky, Kali Uchis и King Krule, но запитченный вокал Lil Uzi Vert на «IGOR’S THEME» остался незамеченным, пока Тайлер сам не указал его в кредитах.

19 мая Оконма разместил список всех гостей в Instagram, но даже это вряд ли поможет слушателям в поисках гостевых куплетов, спрятанных с помощью обработки вокала.

Тайлер доказал, что он «Создатель»

«Дай мне маркер, и я нарисую тебе гардероб», — читал он два года назад на «Who Dat Boy». Тайлер успевал делать все: и одежду под собственным брэндом Golf Wang, и анимационное шоу, и сериал с Odd Future. Развиваясь в разных сферах, он отошел от титула «локального рэп-персонажа» и стал иконой, оставаясь при этом верным себе. «IGOR» — продукт, который найдет своего слушателя. Это поп-альбом, но не «thank u, next» Арианы Гранде и не дебютный студийник Билли Айлиш.

Оконма не задумывался о количестве стримов и позиции в iTunes — гораздо больше времени он потратил на аранжировки и работу в студии. Видно, что фраза на обложке — «Все песни написаны, спродюсированы и организованы Тайлером Оконмой» — для него важнее, чем следование трендам.