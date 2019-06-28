5 фактов о Young Thug

17 июля Young Thug выступит на сцене Arena by Soho Family с часовым сетом в поддержку грядущего релиза «GØŁDMØÜFDÖG» (билеты здесь ). Концерт откроют Obladaet и Rocket. Накануне московского выступления Таггера, мы собрали 5 главных фактов, которые отличают его от других представителей «новой школы».

Текст: Давид Чебанов

породил целое поколение рэперов

Young Thug показал себя эпатажным игроком еще в начале 10-х. Он не стеснялся пробовать неожиданные интонации, совмещал речитатив с вокалом и создал собственный «рваный флоу». Взяв лучшее от популярных Gucci Mane и Lil Wayne, он продемонстрировал новую версию мамбл-рэпа и тем самым открыл дорогу таким исполнителям как Lil Uzi Vert, Gunna, Lil Baby, Lil Keed и Duke. Некоторые из этих артистов состоят на его лейбле YSL Records, который превратился в целую семью со своими обычаями. Ученики Таггера декламируют одни и те же эд-либы, используют схожую ритмику и постоянно отдают дань уважения наставнику.

Помимо этого Thug оказал влияние на Канье Уэста, Дрейка, Джейдена Смита и 6lack.

надел платье для обложки микстейпа

Еще в конце 90-х Andre 3000 вдохнул в атлантский хип-хоп моду на диковинную одежду. Young Thug, вдохновившись его стилем и одеяниями Майкла Джексона и Принса, стал носить женскую одежду. В 2016 он и вовсе появился в платье на обложке микстейпа «Jeffery».

В интервью с GQ Thug сказал: «Я начал одеваться в женское, когда мне было 12, и я зарабатывал первые деньги. Папа не купил бы мне узкие джинсы, поэтому я сам заработал на них». Почти 90% гардероба Таггера состоит из женских вещей, а на мероприятиях его часто можно встретить в необычных образах.

первый получил «грэмми» за эдлибы

«Мы должны увидеть Young Thug на Грэмми. Не только меня и Jay-Z в костюмах», — затвитил в 2016 Канье. Спустя 3 года его желание исполнилось, и Таггер оказался на церемонии, чтобы забрать статуэтку за «Песню года» — «This is America» от Childish Gambino, в которой Таг отвечал за эдлибы и аутро.

К слову, за пару часов до мероприятия Джеффри чуть не задержали за нарушение правил дорожного движения. В машине команды рэпера также обнаружили незарегистрированное оружие, но в итоге арестовали только одного из помощников Таггера.

не выпустил ни одного альбома

Зарекомендовав себя с серией независимых проектов «Came from Nothing» в 2011-2012 годах, Таг заключил контракт с лейблом Gucci Mane. После этого он действовал по отлаженной стратегии и не торопился с выпуском студийного альбома, поэтому все его 19 релизов считаются коммерческими микстейпами.

Однако сейчас Таг вовсю работает над первым студийником «GØŁDMØÜFDÖG» с продакшеном от J. Cole.

постоянно нарушает закон

С детства Таггер совершал противоправные действия — так в 6-м классе он сломал руку учителю, а в 2014 году был задержан за хранение наркотиков и агрессивную езду.

В 2015 Young Thug приставил огнестрельное оружие к лицу охранника торгового центра, после чего был объявлен в розыск и арестован. Через пару дней его отпустили под залог в 10 000 долларов, но после повторного обыска в особняке артиста обнаружили наркотики, и Таггера задержали повторно.

В 2017 году полицейские остановили машину Young Thug, заметив тонировку. В результате в машине была найдена марихуана и другие наркотики, из-за чего рэпер снова попал под стражу. Таггер до сих пор пытается закрыть это дело, но пока всплывает все больше новых обвинений.