5 фактов о Nipsey Hussle, которые нужно знать

Nipsey Hussle долгое время оставался в тени, и его заслуги редко вспоминают даже сейчас, после его трагической смерти. Несмотря на то, что Nipsey открыл прогрессивный магазин одежды и получил номинацию на «Грэмми» за альбом «Victory Lap», его имя редко появлялось в заголовках. Мы собрали пять главных фактов, доказывающих, что фигура Nipsey Hussle заслуживает большего внимания.

Автор: Давид Чебанов

Nipsey Hussle был предан улицам

Эрмиесс Асхедом вырос в солнечном квартале Креншо на юге Лос-Анджелеса и приложил массу усилий, чтобы улучшить жизнь родного района. В юности он связался с бандой Rollin 60’s Neighborhood Crips, что определило его дальнейшую судьбу. Он был свидетелем преступлений (в том числе убийств), и это вдохновило его на создание музыки, призывающей к миру.

В отличии от многих коллег, Nipsey не стремился к коммерческому успеху и признанию масс — вместо этого он стал предпринимателем и делал все возможное, чтобы улучшить экономику Креншо.

Глобальной целью Эрмиесса было создание общества, которое объединило бы темнокожих по всей стране. Несмотря на то, что он не успел реализовать эти планы при жизни, империя Nipsey Hussle продолжит функционировать и без него.

Nipsey Hussle оставался андеграунд-артистом

Эрмиесс не гнался за славой: он выпускал бесплатные микстейпы, избегал контрактов со студиями звукозаписи и делал самобытный вест-кост-рэп точно не для первых строчек Billboard. Он облачал классический джи-фанк 90-х в новую форму, объединяя искреннюю лирику с непринужденным флоу. Рифмы Nipsey рассчитаны на темнокожую аудиторию и посвящены суровой гангстерской жизни.

Nipsey учредил собственную звукозаписывающую компанию All Money In, с помощью которой продвигал независимых артистов. В 2013 году он выложил релиз «Crenshaw» в свободный доступ и запустил его ограниченную продажу по цене 100$ за диск. Все экземпляры были проданы за сутки, а Jay-Z так вдохновился идеей, что приобрел 100 копий релиза.

В 2014 Nipsey повторил акцию со следующим микстейпом «Mailbox Money», повысив стоимость до 1000$ за экземпляр. «Это не цена пластикового корпуса или CD-диска, это цена революции», — заявил он в интервью HiphopDX.

В 2018 Nipsey выпустил долгожданный дебютный альбом «Victory Lap» — свою самую амбициозную работу, номинированную на «Грэмми». В нем Nipsey продолжает вдохновлять и строить планы, подводя итоги и мотивируя последователей.

Nipsey Hussle поддерживал местную молодежь

Nipsey постоянно инвестировал в гетто — он хотел, чтобы районом управляли жители, а не корпорации. Одним из важных шагов стало открытие магазина одежды Marathon Clothing, концепцию которого Эрмиесс разработал совместно с братом, вдохновившись сетью Starbucks. Это пространство, где можно не только купить новые вещи, но послушать хорошую музыку.

Кроме магазина, Nipsey создал Marathon Agency — маркетинговое агентство, которое свело Dave East с лейблом Def Jam, а также представляло интересы YG и Young Jeezy. Именно благодаря Marathon Agency актер Ник Кэннон стал креативным директором розничной сети RadioShaсk.

В прошлом году Nipsey начал активно поддерживать местную молодежь: он построил пространство для коворкинга Vector90 и запустил в Креншо образовательную программу STEM (интегрирующую такие направления, как наука, технология, инженерия и математика, в один учебный процесс).

Кроме того, Nipsey Hussle открыл в Креншо барбершоп, парикмахерскую, два ресторана и салон сотовой связи.

Nipsey Hussle вкладывал средства в благотворительность

Nipsey часто выступал на благотворительных концертах: одним из последних был сет на Time Done — мероприятии, призванном привлечь внимание к бедственному положению заключенных в США. Более того, по данным TMZ, в день убийства он поставлял одежду человеку, который отбывал 20-летний срок и недавно освободился.

Nipsey всегда стремился к сотрудничеству с молодыми специалистами, чем повысил уровень трудоустройства в южном Лос-Анджелесе. Помимо этого, он был активным борцом с преступностью и даже собирался встретиться с полицией Лос-Анджелеса, чтобы обсудить пути ликвидации банд.

Nipsey Hussle снимался в кино

После камео в картине «Я пытался» (о легендарной группе Bone Thugs-N-Harmony), Nipsey сыграл небольшую роль в фильме «Пожизненно», а затем написал саундтрек к сериалу «Чокнутая бывшая».

Многие проводили параллель между Nipsey и Snoop Dogg, но сам он считал такое сравнение слишком амбициозным и отказался от роли рэп-вдохновителя в фильме «Голос улиц».