«3 Tearz» — совместка Danny Brown и Run The Jewels

4 октября Danny Brown выпустит альбом «uknowhatimsayin¿». Исполнительный продюсер пластинки — Q-Tip, участник легендарного рэп-дуэта A Tribe Called Quest, благодаря которому многие хип-хоп артисты начали семплировать соул и джаз. Кроме него за музыкальную составляющую альбома отвечает английский мультиинструменталист Paul White, джаз-коллектив Standing on the Corner, электронный продюсер Flying Lotus, балтиморский рэп-экспериментатор JPEGMAFIA и другие.

Символично, что «3 Tearz» стал третьим синглом с предстоящего релиза. Трек записан при участии дуэта Run The Jewels, которые уже коллабили с Danny на альбоме «Run The Jewels 3».