STUDIO 21 против 2х2: Райтраун сразится с Подозрительной Совой

7 февраля на STUDIO 21 стартует серия баттлов между Райтрауном и Подозрительной Совой. Ведущий первого в России хип-хоп радио и персонаж мультфильма телеканала 2×2 предложат аудитории станции свои плейлисты, а слушатели определят, чей музыкальный сет самый разрывной.

Рубрика «Трек дня от Утреннего Райтрауна» в рамках коллаборации STUDIO 21 и 2×2 будет выходить в эфир по будням с 8:00 до 11:00. Ведущий шоу и главный герой анимационного сериала будут представлять свои любимые треки, а слушатели — голосовать за них в мобильном приложении радиостанции. Победитель определится по итогам недели.

В то же время ведущий STUDIO 21 Сэм попадёт в мультвселенную, где встретится с Подозрительной Совой. Историю личного знакомства диджея и знаменитой птицы можно увидеть на телеканале 2х2.