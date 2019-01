25 лучших битмейкерских тегов

Автор: Степан Карма

Изначально продюсерские теги использовались для обозначения авторства музыкальной составляющей трека, но с течением времени эта данность переросла во что-то бóльшее. Теперь же ювелирно инкрустированный аудио-тег в правильном месте на песне может принести слушателю не меньше удовольствия, чем прослушивание самой песни. Если по вашей спине не пробежал холодок, когда Метро-Буминовский тег «If Young Metro don’t trust you, I’m gon’ shoot you» бесшовно перешёл в «Tay Keith, fuck these niggas up» в конце «Don’t Come Out The House», то с вами определённо что-то не так. В честь этих великолепных моментов мы составили список лучших продюсерских тегов. Один продюсер — один тег. Погнали!

25. Take A Daytrip: «Daytrip took it to ten»

Дензель Баптис и Дэвид Бирел построили свою карьеру именно на десятибальном продакшене, написав биты для «Nomadic» Higher Brothers, «Kung Fu» YBN Cordae и, конечно же, «Mo Bamba» Sheck Wes. Несмотря на то, что парни славятся громоподобными бэнгерами для крупных арен, их тандем также натаскан в сочинении более эмоциональных вещей, таких как «Worst Luck» от 6LACK или «Cigarette Song» от Raury. На каком треке бы ни звучал этот тег — он гарантирует высококлассный продакшен.

24. Young Chop: «Young Chop on the beat»

Детский голосок, щебечущий тег от Young Chop, во многом передаёт саму суть его продюсерского стиля. Слушая самые мощные работы из числа треков этого чикагского крепыша, можно заметить нередкое использование Чопом инструментария карнавальных звуков. Учитывая уровень агрессии, с которым зачитывает Chief Keef и его головорезы из Glory Boyz Entertainment, а также карательный бас самого Чопа, его продюсерский тег действительно получает пальмовую ветвь за жуткую игру контрастов.

23. Jahlil Beats: «Jahlil Beats, holla at me»

Тег Джалила озвучен его племянницей — милая забава, учитывая, что он известен написанием битов, под которые не ровен час и пробьёшь стенку в чаде адского куража. От «Hot Nigga» Bobby Shmurda и до «I’m a Boss» Meek Mill — биты Джалила это торжество животной энергии и музыки, в которой есть нечто особенное, цепляющее фанатов мрачного рэпа Восточного Побережья. Единственный минус тега — толпы фанатов, слышащих мракобесное «Jungle Beats» вместо оригинального «Jahlil Beats».

22. Southside: «Southside on the track, yeah»

Не важно, что это — его имя под высоким питчем или сирена из «Убить Билла» — слыша тег Сауссайда, мы все прекрасно понимаем, что сейчас Кевин Дюрант будет лупить из всех пушек без промаха. Да, он не гнушается уходить в психоделические степи, но при этом его биты не теряют свою материальность, благодаря которой продакшен звучит столь захватывающим образом. Тег Сауссайда кратко предупреждает слушателя о главном — сейчас ты услышишь «некоторое дерьмо» и поверь, оно будет жёстким.

21. Sonny Digital: «Sonny Digital»

Продакшен Сонни слушается как идеальный саундтрек для твёрка оживших голограмм — не удивительно, что его тег звучит не менее сай-файно. После его фирменной «росписи» нередко слышны голоса крупнейших звёзд индустрии — будь то Future (трек «Covered N Money») или Rae Sremmud («Up Like Trump»). Естественно, тег подходит и к эстетике его продакшена — об этом знает любой, кто хотя бы раз в жизни слышал тег Сонни перед сюрреалистичным ноктюрном «Tuesday» от iLoveMakonnen. Несмотря на всю простоту тега, он звучит не как визитная карточка, а как вступление перед прыжком в звуковые ландшафты за авторством Сонни.

20. Don Cannon: «Cannon!»

Тег Дона Кэннона вызывает тёплые, ностальгические чувства, напоминающие о более простой эпохе рэпа — эре микстейпов. Занимаясь хостингом целой серии микстейпов (многие из которых всё ещё можно найти на DatPiff), Дон отнюдь не «мусорил» своим тегом поверх треков — его тег делал их ещё лучше. Ныне он хостит намного меньшее число микстейпов и занимается подгоном битов для Lil Uzi Vert и Logic. К счастью, его легендарная «роспись» остаётся на месте.

19. Mike WiLL Made-It: «Mike Will Made-It»

Продюсерский тег Майка настолько хорош, что тот оказался готовым поменять своё настоящее имя. Сам тег существует уже более 10 лет (вспоминаем «Star Status» от Гуччи Мейна), однако тогда, будучи озвученным одной из подруг Майка, он звучал «как реклама а-ля Макдональдс». Со временем тег Майка стал синонимом как классических трэп-микстейпов, так и мейнстримовых хитов. Учитывая то, что Майк продюсировал саундтрек для фильма «Крид 2», скоро мы услышим его фирменный тег с широких экранов.

18. Cardo: «Cardo got wings»

Как и лучшие работы Кардо, тег «Cardo Got Wings» обладает неким ощущением воздушности, идеально предворяющим сахарные аккорды Дрейковского «Gods Plan» или флейтовые трели «Big Shot» от Кендрика Ламара и Трэвиса Скотта. Несмотря на то, что продакшен Кардо порой действительно звучит «окрылённо», выбор никнейма, судя по всему, был сделан произвольно. В интервью DJ Booth продюсер вспомнил, что услышал идею для тега во время игры в Иксбокс по сети, и она «как-то была связана с острыми крылышками».

17. Buddah Bless: «Buddah, bless this beat»

Медитативный тег «Buddah bless this beat» весьма точно передаёт суть продакшена Будды, создающего крайне мелодичные биты на проектах, под завязку забитых громкими хитами. От клавишных каскадов на «Call Casting» Мигосов до экзотической флейты «Big Amount» Дрейка и Ту Чейнза — биты Будды пускай и не святы, но всегда сделаны со вкусом и чувством меры.

16. FKi 1st: «Good job, 1st!»

Если вы предпочитаете дружелюбные и воодушевляющие теги, то «Good job, 1st!» от FKi 1st — это ваш выбор. Часть фан-базы Пост Малоуна по ошибке слышала в теге фразу «Bitch I’m first», но энергия FKi 1st течёт в совсем ином русле. Никакого эгоцентризма и обсценной лексики — даёшь жизнеутверждающий эмпауэрмент!

15. Harry Fraud: «La música de Harry Fraud»

Биты Хэрри Фрода элегантны и в большинстве своём щеголяют сэмплами старого соула, плотной перкуссией и роскошным звучанием. Немудрено, что при всём вышеперечисленном его тег звучит на испанском языке (в этом продюсеру помогла его подруга и певица Фаниша Фабр). В качестве аудио-кузнеца Хэрри продюсировал биты для Curren$y, Фредди Гиббса и Уиза Халифы, создавая высококлассный продакшен для самых лучших из прокуренных бравад на этой чёртовой планете.

14. DJ Mustard: «Mustard on the beat, hoe»

В какой-то период музыкальной индустрии многим из нас казалось, что половину рэп и р’н’б хитов открывались фирменным тегом «Mustard on the beat, ho!», взятым с трека «I’m Good» YG (2011 год). Бодрый и броский дроп чётко синхронизирован со стилем Мастарда и его простыми, но заедающими битами. Практически всегда фраза предворяет припев, который застрянет в голове после первой же прослушки — не без помощи цепкой мелодии, состоящей всего лишь из пары нот (послушайте «Rack City», «2 On» и «Who Do You Love?»). В 2014 году Мастард заявил во время эфира на радио Power 106, что готов оставить свой тег в прошлом. На радость любителей поп-рэпа начала десятых — продюсер оставил всё на своих местах.

13. Quay Global: «Cook that shit up, Quay»

«Cook that shit up, Quay» — возможно, один из самых въедливых тегов нашего списка. Дроп подаётся с коротким мелодическим сопровождением — идеально подходящим к аддиктивному продакшену Quay Global. Работая с самой перспективной молодёжью Атланты (Lil Baby, City Girls и другие), 19-летний продюсер уже подготовил себе почву для долгого и успешного будущего. Ждём новых «блюд», братан!

12. Ronny J: «Oh my God, Ronny»

Мы не знаем лучшего способа предупредить кого-либо о надвигающейся волне дикого и мясного продакшена от Ронни, чем женский стон «Oh my God, Ronny». Ходят слухи, что тег взят из эпизода реалити-шоу «Jersey Shore». Но каким бы ни был оригинал, дроп прекрасно открывает портал в фирменный дисторшен Ронни. И не важно кто автор песни — Denzel Curry, Travis Scott, Smokepurpp или XXXTentacion. Главное, что тег готовит вас ко взрыву в колонках.

11. DJ Khaled: «Another one»

Да, вокруг Каледа велись споры — можно ли считать его крик «ANOTHER ONE» продюсерским тегом или нет. Однако он слишком легендарен, чтобы не попасть в этот список. Фирменная фраза Каледа даже обзавелась собственной страницей на сайте «Know Your Meme». Конечно же, говоря об этом жизнерадостном здоровяке, мы не имеем права забыть и про другие его теги, такие как «Major Key» и «We the best». Что сказать, икона!

10. Turbo: «Run that back, Turbo!»

С такой дискографией, как у Турбо, полной коротких, но безумно цепких треков, тег «Run that back, Turbo» идеально формулирует ваше желание после прослушки его продакшена — то бишь, «Вруби сначала, Турбо». Его биты во многом полагаются на тяжёлые, гипнотические гитарные лупы, которые лучше всего акцентируют мелодичный бубнёж таких постоянных коллабораторов Турбо, как Gunna или Young Thug. Сам же Турбо зарекомендовал себя не только как битмейкер, но и как талантливый исполнительный продюсер (вспоминаем проект «Drip Harder» от Lil Baby и Gunna).

9. Nitti: «This a Nitti beat»

В начале ныне классического сингла от Yung Joc «It’s Goin’ Down» (2006 год!) мы с вами слышим голос отнюдь не самого Джока. Вместо него нас приветствует высоко запитченный голос, объясняющий, что перед нами бит Нитти («This a Nitti beat»). В 2006 году продюсерские теги использовались намного реже, чем в наше время, но продюсер лейбла «So So Def» явно был себе на уме — любой, кто слышал песни под его продашен, знал имя автора тех битов. Около-детский голосок тега интриговал слушателя, в то время как сам Нитти зарабатывал себе имя, популяризируя эру снэп-музыки.

8. MMG: «Maybach Music»

Тег Maybach Music Group существует вот уже как 10 лет. Супермодель Джессика Гомес, которой принадлежит голос за этим тегом, рассказала в одном из интервью об истории его происхождения. Тег был рождён в те времена, когда её с подругой попросили произнести пару строчек на студии Рика Росса и Джей-Зи — исключительно по той причине, что обоим нравился их австралийский акцент. В более расширенной версии тега одна из девушек произносит слова «Maybach Music», словно это некий инопланетный концепт, другая чувственно их повторяет, а затем обе смеются как самые богатые люди в мире. Учитывая акцент, всё это звучит не кокетливо, а дорого и экзотично (даже в укороченной версии тега). Технически это не продюсерский тег, но он слишком важен и легендарен, чтобы не попасть в наш список.

7. Drumma Boy: «Listen to this track, bitch»

Перед тем как обсудить сам тег, давайте просто полюбуемся на превью ролика, сделанное Youtube-юзером ViolinSnowKid2 для видео выше. Положа руку на сердце, эта картинка описывает громоподобный тег Drumma Boy лучше любых слов на свете. Господь правый. Какой тег. Какая пикча. Какая радость ныне жить.

6. London on da Track: «I’m in London, got my beat from London»

Теги Лондона озвучены сразу двумя мега-известными артистами — первый от Young Thug («We got London on the track»), второй от Kodak Black («I’m in London, got my beat from London»). В этом есть свой смысл, учитывая универсальность Лондона, умеющего продюсировать как жёсткие трэп-бэнгеры, так и более мелодически изощрённые вещи, по типу «Climax» Янг Тага или «Lifestyle» Rich Gang. По правде говоря, в наш топ могли попасть оба тега, но лучшим был выбран тег Кодака, благодаря игре слов с «Лондоном».

5. Pi’erre Bourne: «Yo Pi’erre, you wanna come out here?»

Пьер Борн известен своим талантом к созданию лёгких и фактурных инструменталов для таких трендовых артистов как Playboi Carti и Lil Yachty, но его тег — это тот ещё скачок в прошлое. Фирменный дроп продюсера взят из сериала «Jamie Foxx Show», а именно четвёртого эпизода первого сезона (1996 год!), когда Борну было всего три года. В интервью Mass Appeal Пьер объяснил, что его мгновенно узнаваемая «визитка» — это ответ на то, как редко фанаты хип-хопа стараются узнать, кто работал над созданием бита. «Всем наплевать на автора продакшена, так что мой тег в начале трека напоминает слушателям о том, что за бит отвечаю я. Если трек мощный, тег его подкрепляет. Если песня полное фуфло? Тег не поможет».

4. Just Blaze: «Just Blaze!»

Милый, короткий и лаконичный тег. Да, Just Blaze обладает настолько выдающейся музыкальной репутацией, что его фирменный дроп не обязан звучать более замысловато. И не важно, что мы слышим — хор на Дрейковском «Lord Knows», ядовитый «I’m Talking To You» от T.I. или бесчисленные работы для Jay-Z — в этом мире нет другого тега (из двух слов!), так ярко сигнализирующего слушателю о превосходном качестве звучащего бита.

3. Murda Beatz: «Murda on the beat, so it’s not nice»

Тег озвучен телохранителем Дрейка (впоследствии ставшего рэпером) по имени Baka. Фирменный дроп Murda Beatz в 9 из 10 случаев готовит слушателя к заразительному и крайне въедливому продакшену. И хотя в большинстве своём его знают по таким хитам как Дрейковский «Nice For What» и «Butterfly Effect» Трэвиса Скотта, старина Murda действительно может быть «not nice» — достаточно врубить релиз «Bless Yo Trap» от Smokepurpp.

2. Tay Keith: «Tay Keith, fuck these niggas up!»

Тег от Tay Keith — это идеальный предвестник грядущего «мяса». Мемфисский продюсер, набравший популярность, работая с рэперами по типу BlocBoy JB, создаёт жёсткий, бескомпромиссный саунд, на котором лучше всего сияют харизматичные эмсис, умеющие работать с заполнением пространства. Именно поэтому одни из лучших куплетов Дрейка 2018-ого года звучат поверх продакшена Тая («Nonstop» и «Never Recover»), а сам 22-летний продюсер вырос до работы с такими артистами, как Lil Wayne, Travis Scott, и Rico Nasty. Его фирменный стиль помогаеть выжать из рэперов самый сок, а биты звучат настолько бойко, что слушатель вынужден держать ухо востро на каждом лайне.

1. Metro Boomin: «If Young Metro don’t trust you, I’m gon’ shoot you»

Поверьте, нет более гениального перехода к продюсерскому тегу на свете, чем «Father Stretch My Hands Pt. 1» от Канье. В нём сэмпл из «Father Stretch My Hands» пастора Ти Эл Баррета переходит в мощные синты, предворяющие Фьючеровское «If Young Metro don’t trust you, I’m gon’ shoot you». Метро Бумин — автор таких иконоподобных хитов как «Bad and Boujee» Migos и «Mask Off» того же Хендрикса. Немудрено, что со временем его тег стал неким аналогом плашки «фильм Кристофера Нолана» на наших экранах. Если бы мы не придерживались правила «одна позиция — один тег», мы бы с удвольствием включили в топ «Metro Boomin want some more, nigga». Живая классика, мать её за ногу!