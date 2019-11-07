21 Savage не сможет давать концерты за пределами США

21 Savage запретили давать концерты за пределами Соединенных Штатов, пока его дело не будет рассмотрено в суде. Об этом пишет TMZ, уточняя, что дата судебных слушаний до сих пор не назначена. Тем не менее, 21 удалось получить рабочую визу, которая позволяет ему выступать в США.

Таблоид также отмечает, что процесс над 21 Savage может затянуться на годы, потому что аналогичных дел очень много. Вполне вероятно, что суд состоится не раньше 2022 года. Все это время Шайа не сможет выезжать из страны.

В начале февраля 21 Savage был задержан Иммиграционной полицией США в связи с тем, что его американская виза просрочена с 2006 года, а сам он является гражданином Великобритании. Адвокат рэпера пояснил, что в 2017 году его подзащитный подал документы на специальную визу для жертв преступлений, но так и не получил ее.

Пока 21 находился в тюрьме, он пропустил церемонию «Грэмми», на которой должен был исполнять сингл «rockstar» вместе с Post Malone.