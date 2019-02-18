21 Savage о переезде в США, аресте и мемах

21 Savage дал интервью New York Times, в котором рассказал о своем задержании Иммиграционной полицией, обстоятельствах, при которых он переехал в США, а также мемах, появившихся после его ареста. Кроме того, он объяснил, почему не обновил свой визовый статус в соответствии с законом. «Мне казалось, что это невозможно», — заявил 21 Savage. «Я просто научился жить без гражданства. У меня до сих пор его нет, мне 26, и я богат». Он также рассказал, что несмотря на славу и финансовые возможности, проблема с Иммиграционной службой обернулась настоящим кошмаром: «Даже если у тебя есть деньги, разобраться с такой ситуацией нелегко. В этих структурах нет особенного отношения к богатым, и я уважаю это». По словам 21 Savage, самым ужасным был даже не арест, а мысль о том, что его могут депортировать из страны, которую он считает домом.

21 Savage рассказал, что ребенком переехал из бедного квартала Лондона в скромные апартаменты в Атланте: «Я приехал из бедной части Лондона. Дом моей бабушки был очень тесным, поэтому когда мы переехали сюда, мы всё ещё жили в худе, но места стало больше: туалет был больше, ванна тоже, и всё было по-другому. Я влюбился в это место». Что касается мемов (из-за которых, кстати, Chris Brown поссорился с Offset), 21 Savage отметил, что они его не обидели: «Все большие артисты высказались о моей ситуации, так что я благодарен за всё, даже за мемы. Не буду врать, некоторые из них были смешными».