Мама 21 Savage поблагодарила The Game за поддержку сына

После того, как Иммиграционная полиция США задержала 21 Savage, поставив вопрос о его депортации, в сети появилось множество мемов, посвященных этой ситуации. В стороне не осталась и Томи Ларан — телеведущая с консервативными взглядами, прославившаяся критикой либералов. Она опубликовала в инстаграме пост, в котором переделала известные строчки из трека «Bank Account»: «I got one, two, three, four, five, six, seven, eight ICE agents ready to deport ya» («Здесь 1-2-3-4-5-6-7-8 агентов Иммиграционной полиции, готовых депортировать меня»).

I got one, two, three, four, five, six, seven, eight ICE agents ready to deport ya. https://t.co/tivP1Ljj8V — Tomi Lahren (@TomiLahren) 3 февраля 2019 г.

Эта шутка совсем не понравилась The Game: он написал, что «тупым девкам» вроде Томи Ларан стоит попридержать язык, потому что в проблемах 21 Savage нет ничего смешного. Несмотря на вполне благородную цель — поддержать коллегу — тон The Game оставлял желать лучшего (в его комментарии присутствовали выражения вроде «шлюшья жопа» и т.д.). За эти оскорбления рэперу пришлось отвечать в программе The Real — The Game объяснил, что его зря обвиняют в неуважительном отношении к женщинам. По его словам, претензии были обоснованы, и пол Ларан его не интересовал — он поступил бы так же, будь она мужчиной.

Мама 21 Savage — Хизер Джозеф — обратилась к The Game в инстаграме, поблагодарив его за поддержку сына: «Спасибо рэперу и продюсеру The Game за то, что он сказал про моего сына. <…> Я по-настоящему уважаю этого мужчину».

Ранее в интервью New York Times 21 Savage рассказал, что мемы в сети его не обидели, а некоторые даже показались забавными: «Все большие артисты высказались о моей ситуации, так что я благодарен за всё, даже за мемы. Не буду врать, некоторые из них были смешными».