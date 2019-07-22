21 Savage и Metro Boomin готовят «Savage Mode 2»

Кажется, 21 Savage и Metro Boomin вообще не перестают работать над совместными проектами, и их следующей коллаборацией станет сиквел «Savage Mode».

Во время выступления Mr. 21 в Лос-Анджелесе на сцену вышел Metro Boomin — его появлением на концерте атлантского рэпера уже никого не удивить, но фанатов ждал еще один сюрприз. Вишенкой на торте стало заявление Шайи: «“Savage Mode 2” уже на подходе!»

Звездный тандем неоднократно намекал на возможное продолжение совместного микстейпа, но разговор обычно ограничивался общими фразами. Теперь у фанатов есть все основания полагать, что работа над «Savage Mode 2» в самом разгаре.

С момента выхода «Savage Mode» в 2016 году жизнь Metro Boomin и 21 Savage кардинально изменилась. Metro стал одним из самых востребованных хип-хоп-продюсеров и выпустил свой дебютный альбом «NOT ALL HEROES WEAR CAPES». Шайа дропнул две довольно успешные пластинки, стал одним из бывших Эмбер Роуз и даже заработал проблемы с Миграционной службой США.