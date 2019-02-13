21 Savage освобожден под залог

Адвокат 21 Savage Алекс Спиро сообщил, что рэперу разрешили выйти под залог, и он будет освобожден сегодня после слушаний его дела (однако возможность депортации все еще сохраняется). Шия Бин Абрахам-Джозеф (настоящее имя 21 Savage) был арестован Иммиграционной полицией США 3 февраля, после чего стало известно, что он является гражданином Великобритании, а его виза давно просрочена. По словам защиты, сейчас рэпер пытается получить специальную U-визу, которую обычно выдают жертвам преступлений (в свой 21-й день рождения 21 Savage получил несколько огнестрельных ранений).

Арест не позволил 21 Savage присутствовать на церемонии «Грэмми», где он должен был исполнить сингл «Rockstar» вместе с Post Malone. Зрители премии обратили внимание, что мало кто из коллабораторов автора «i am > i was» высказался в его защиту со сцены. Тем не менее, 21 Savage поддержали ScHoolboy Q, Killer Mike, Offset и Jay-Z.