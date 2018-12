21 Savage о работе с Childish Gambino

На прошлой неделе 21 Savage выпустил альбом «i am > i was», на котором можно найти фит с Childish Gambino «monster». Это не первая совместная работа двух артистов из Атланты — на хите Гловера «This is America» звучат эдлибы 21 Savage. В интервью The Breakfast Club автор «i am > i was» признался, что когда они с Childish Gambino встречаются в студии, они просто разговаривают. «Все треки, которые у нас есть, были записаны порознь — он записывался, а потом присылал мне куплет и припев», — объяснил 21 Savage.

Кроме того, 21 отметил, что Дональд Гловер — нетипичный представитель Атланты: «Он напоминает мне Andre 3000, он живет в своем собственном мире, обладает своим видением и записывается только с избранными».

Новый совместный трек 21 Savage и Childish Gambino «monster» посвящен богатству и популярности, а также тому, как они меняют человека. «Then I started livin’ my dreams/ That shit turned me to an addict», — говорит в своем парте 21 Savage («Когда я начал воплощать свои мечты, я стал зависимым от этого дерьма»).