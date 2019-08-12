21 Savage назвал 5 лучших рэперов всех времен

Недавно 21 Savage намекнул, что готовится выпустить сиквел совместного альбома с Metro Boomin — «Savage Mode 2». Пока релиз находится в работе, издание Complex узнало у 21, кто из рэперов его больше всего вдохновляет. Топ-5 хип-хоп-артистов по версии Шайи выглядит так:

1 — 21 Savage (почему бы и нет)

2 — Jay-Z

3 — Biggie

4 — Young Nudy

5 — Nipsey Hussle

Также 21 Savage рассказал Complex, что его самые любимые вещи в жизни — это музыка и самолеты. Рэпер уже пролетал около 10 часов на симуляторе летательного аппарата (стандартная процедура для будущих пилотов) и мечтает получить лицензию. По словам 21, он хотел бы купить частный самолет и открыть школу пилотов, где могли бы учиться все, кто закончил среднюю школу.

21 Savage давно занимается благотворительностью: уже четвертый год он проводит мероприятие «Back 2 School», в рамках которого дети из малоимущих семей получают все необходимое для обучения. Кроме того, он объединился с двумя некоммерческими организациями и учредил программу «Bank Account» по обучению детей и подростков финансовой грамотности.