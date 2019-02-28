21 Savage будет обучать подростков финансовой грамотности

21 Savage объединился с двумя некоммерческими организациями (Juma и Get Schooled), чтобы разработать специальную программу по обучению детей и подростков финансовой грамотности. Кампания, получившая название Bank Account, будет действовать на всей территории Соединенных Штатов. Рэпер пояснил, что недостаток знаний в этой области принес ему немало проблем, когда он был тинейджером из бедного квартала. 21 надеется, что его инициатива поможет школьникам и студентам избежать его ошибок: «Когда я вырос и стал разбираться в финансах, я осознал, что нужно контролировать деньги, иначе они начнут контролировать тебя». По словам 21 Savage, в американских образовательных учреждениях вопросу финансовой грамотности уделяют недостаточно внимания, поэтому подростки могут стать жертвами кредитных организаций и влезть в долги в очень раннем возрасте.

Несмотря на то, что у 21 непростые отношения с законом (из-за его недавно всплывших миграционных проблем), он уверен, что в любом случае сможет обеспечивать свою семью в США.