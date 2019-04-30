«ball w/o you»: 21 Savage выпустил клип про расставание

21 Savage экранизировал трек «ball w/o you» со своего последнего альбома «i am > i was». Режиссером видео стал Walu. В центре сюжета — двое влюбленных, которые пытаются пережить расставание. Пока 21 Savage в одиночестве наслаждается видами Лос-Анджелеса, его бывшая девушка отдыхает в клубе и активно обновляет соцсети.

Ранее СМИ писали, что трек «ball w/o you», скорее всего, посвящен Эмбер Роуз, с которой 21 Savage разошелся в прошлом году. Однако сам рэпер эту информацию не подтвердил, заявив, что написал песню об отношениях в целом. Эмбер Роуз — модель и общественный активист, которая встречалась с Канье Уэстом до его свадьбы с Ким Кардашьян. Потом она сошлась с Wiz Khalifa, от которого родила сына Себастьяна. После развода Эмбер закрутила роман с 21 Savage, но рассталась с ним через несколько месяцев. Она рассказала журналистам, что старалась наладить отношения, но экс-бойфренд оставался непреклонным.

После релиза альбома «i am > i was» 21 Savage был арестован Иммиграционной полицией США из-за нарушения условий пребывания в стране. Оказалось, что Шия — гражданин Великобритании, а его виза давно просрочена. 21 удалось решить проблемы с законом без депортации, кроме того, он организовал кампанию «Bank Account», нацеленную на обучение детей и подростков финансовой грамотности.