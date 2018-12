21 Savage извинился за строчку про евреев в треке «asmr»

На последнем альбоме 21 Savage «i am > i was» есть трек «asmr», в котором упоминается известный стереотип про богатство евреев — вернее, рэпер говорит, что стремился заработать побольше «еврейских денег» («We been getting that Jewish money»). Этой цитатой в своем инстаграме поделился баскетболист Леброн Джеймс, за что ему впоследствии пришлось извиняться — строчка показалась многим пользователям антисемитской. «Я не хотел никого обидеть, просто ехал в машине, слушал отличную музыку, так всё и вышло», — пояснил Джеймс.

Сегодня противоречивую строчку пояснил её автор — 21 Savage. По словам рэпера, эта фраза должна была звучать как комплимент: «Все знают, что евреи очень мудро распоряжаются деньгами, именно поэтому я упомянул их в треке. Мне жаль, если я кого-то обидел, я этого совершенно не хотел».