21 Savage рассказал об отношениях с Amber Rose

21 Savage стал гостем шоу The Breakfast Club, где рассказал не только о своей коллаборации с Childish Gambino, но и о треке «Ball W/o You», который многие считают посвящением бывшей девушке рэпера Эмбер Роуз. «I thought it was love, until I woke up», — гласит один из куплетов 21 Savage. Тем не менее, по словам артиста, в песне «Ball W/o You» он говорит не конкретно об Эмбер, а об отношениях в целом. 21 Savage заявил, что им с Эмбер удалось наладить дружеское общение, более того, экс-подруга слушала трек задолго до релиза. «Я не буду врать, — пояснил 21 Savage, — песня не про неё, но некоторые вещи, которые я упоминаю в треке, мы обсуждали с Эмбер. Например, я говорил ей: «Мне нужна не твоя любовь, а твоя лояльность».

Эмбер Роуз — модель и общественный активист, которая встречалась с Канье Уэстом до его отношений с Ким Кардашьян. Потом она сошлась с Wiz Khalifa, от которого родила сына Себастьяна. В этом году Эмбер закрутила роман с 21 Savage, но рассталась с ним через несколько месяцев. Она рассказывала СМИ, что хочет наладить отношения, однако её экс-бойфренд оставался непреклонным. Сейчас Эмбер Роуз встречается с одним из продюсеров лейбла Def Jam Александром Эдвардсом.