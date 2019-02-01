Айсултан Сеитов снял клип для 21 Savage

Айсултан Сеитов — один из лучших российских клипмейкеров, работавший со Скриптонитом, Иваном Дорном и Noize MC — снял клип для 21 Savage (да-да!). Совместка атлантского рэпера с J. Cole — «a lot» — вышла на декабрьском альбоме «i am > i was», продолжающем дебютный релиз «Issa». В гостевом списке пластинки отметились Childish Gambino, Travis Scott, Offset и Schoolboy Q.

Песня посвящена размышлениям 21 Savage о его непростом пути к успеху (будучи тинейджером, он состоял в банде, а в 2013 году получил несколько огнестрельных ранений, из-за которых чуть не погиб). При этом в куплете J. Cole звучит напоминание о непростой ситуации 6ix9ine и призыв промолиться за него (к слову, недавно Текаши сдал троих подельников и признал себя виновным по девяти пунктам обвинения).