20 восходящих рэперов 2019

Ниже — русскоязычная версия недавнего материала от «Complex» о том, кто должен взорвать этот год по ту сторону океана.

Перевод: Николай Вантух

Редактура: Степан Карма

В наше время музыкальная индустрия развивается такими темпами, что некоторые исполнители из этого списка, возможно, уже к концу этого года смогут собирать стадионы, а их музыка будет звучать по всему миру. И неважно, что о многих из них вы никогда не слышали. За 2018 год Juice WRLD проделал путь от адепта самых темных уголков Soundcloud’a до чарт-топпера Billboard Hot 100. Кто же начнет своё восхождение на музыкальный Олимп в этом году? И пускай дать точный ответ на этот вопрос всё же сложновато, редакция The Complex составила список перспективных артистов, чьё творчество заслуживает наибольшего внимания в наступившем году.

ALLBLACK

Этот оклендский острослов, весельчак и смутьян обладает потрясающим талантом оставаться вниманительным к мельчайшим деталям собственного музыкального полотна. Наверное, именно это и стало залогом его успеха в прошлом году. Сначала он выпустил “Outcalls”, на котором засветилось множество перспективных исполнителей Западного Побережья, а немного позже вышел и совместный с Kenny Beats EP “2 Minute Drills”. ALLBLACK смело седлает скоростные бэйслайны и будто бы приглашает слушателя пройтись с ним по широким улицам Окленда. Флоу звучит свежо и по-своему новаторски, но при этом ALLBLACK не брезгует наследием праотцов и остается одним из самых ревностных хранителей рэп-лексикона западного побережья.

Rexx Life Raj

Rexx Life Raj не боится брать от этой жизни всё — и клип на “Long Way”, снятый во время чемпионского парада “Golden State Warriors”, яркое тому подтверждение. Однако самопровозглашенный “супергерой из Беркли” заслуживает бóльшего, нежели непринужденную сиесту где-то в жарком пригороде Калифорнии. В своём творчестве сын активиста из Черных Пантер (речь идёт о леворадикальной организации, боровшейся за права темнокожего населения) и по совместительству бывший нападающий команды “Boise State University” по американскому футболу часто затрагивает тему семьи и любви, а также находит возможность поработать с такими яркими артистами, как E-Fizzle, поучаствовавший в переиздании трека “Sprinkle Me”. С таким самобытным бэкграундом у Raj’a высокие шансы пойти по стопам его любимой команды “GS Warriors” и написать не менее славную историю своих побед и свершений.

Melii

В прошлом году, задолго до того, как Rihanna опубликовала в своих сторис треки Melii, я услышал “Balling” и “Icey” — и это была “любовь с первого взгляда”. С того момента я внимательно слежу, как развивается её карьера (и был в восторге от того, как легко она заткнула за пояс Meek Mill’a на совместном треке “Wit The Shits”). Сейчас, когда латино-американский рэп набирает всё большую и большую популярность, флоу Melii, запоминающийся своими резкими переходами с испанского языка на английский, выглядит крайне актуально. Остается лишь ждать, когда кто-нибудь из нью-йоркской тусовки познакомит исполнительницу с Young M.A. И уж поверьте, музыка этого дуэта не пощадит никого.

Benny The Butcher

Последние несколько лет Benny работал в роли статиста на “Griselda Records”, тогда всё внимание доставалось Conway и Westside Gunn’у, добившихся места среди резидентов лейбла Eminem’a. Чтобы Benny заставил публику обратить на себя внимание в 2018 году хватило гостевого куплета на “Supreme Blientele” и успеха собственного проекта “Tana Talk 3”. В явно выделяющемся на релизе “97 Hov.” он читает, что наконец-то готов “выстрелить” (“Where I’m at in my career, one hit and I’ll be set to go”). Затаив дыхание, верю, что прорыв произойдёт в 2019 году, ведь это настолько же очевидно, как и разница между Range Rover 4.0 и 4.6 для старика Jay-Z.

YNW MELLY

Карьера YNW Melly развивается настолько стремительно, что заметка, которую я написал примерно неделю назад, нуждается в серьезной редактуре, ведь эта информация, мягко скажем, уже успела подустареть. В 2018 году Melly пленил слушателей заедающим звучанием в переплетении с текстом, который не то, хочется превознести за ребяческую честность, не то разнести в пух и прах за ироничную грубость. 2019 год рэпер начинает с выпуска совместного видео при участии Kanye West’a. Пройдя трансформацию от юного хип-хоп-фэна в новую рэп-звезду, Melly уже может позволить себе работу со своими кумирами. “Я отсмотрел абсолютно все ролики с их участиями, следил за каждым их шагом, ошибкой или добродетелью. Я не просто их понимаю, я знаю, как делать не хуже моих кумиров. Так и с чего бы мне не стать твоим любимым рэпером?”, — вопрошает Melly в своем документальном фильме.

Pink Siifu

Pink Siifu — это потрясающая загадка. Доподлинно нельзя сказать, как возник его стиль, чем он вдохновлялся и на кого равнялся артист. Siifu стремится держать своих слушателей готовым к чему угодно, и любой жанр для него — это всего лишь его игровая площадка. Трек «Ensley (Smile Made of Gold)», интро к его альбому Esley, звучит как идеальная смесь блюза и дрим-попа. Следующий же трек, «Pops Tired», обладает плотным и выделенным ритмом, а сама песня звучит как что-нибудь с альбома «Some Rap Songs» от Earl Sweatshirt. Ключевое слово, которое пульсирует в моей голове, когда я слушаю Pink Siifu — это терпение. Это не та музыка, которую вы можете поставить фоном и все равно понять о чём толковал артист — здесь все намного, намного сложнее. При работе над любым из своих проектов Siifu применяет свой фирменно разрозненный, но при этом слаженный подход — а это означает, что следующий релиз (когда бы он ни вышел) обязательно окажется новой загадкой для слушателей.

Blueface

Blueface оказался одним из главных хип-хоп сфинксов 2018 года, ведь вокруг его персоны рождалось слишком много вопросов: «А может всё это шутка»? «Его специфическая подача мимо бита — это следствие неопытности или проблеск гениальности во тьме однообразных фрешменов?» Однако, сейчас фанатам очевидно, что Blueface прекрасно понимает, что он делает. Он выглядит и ведёт себя как звезда, его тексты буквально струятся отсылками к интернет-культуре, да и сам стиль Blueface явно выделяет его на фоне юных коллег, слепо идущих за своими кумирами. Этой зимой, после того, как один из роликов с его самобытным звучанием разлетелся по всему твиттеру, Blueface выпустил клип на песню «Bleed It», снятый небезызвестным Коулом Беннеттом. 26 миллионов просмотров явно подталкивают артиста к тому, чтобы построить на этом хайпе свою дальнейшую карьеру, пока старшие коллеги по майку, YG и Drake, уже изъявляют желание посотрудничать с молодым героем медиа.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion впервые обратила на себя внимание масс, когда умело обуздала бит «Look At Me» покойного Онфроя своим убийственным фристайлом, позже превратившимся в один из её главных хитов «Stalli». С того момента, исполнительница трепетно продолжала хьюстонские традиции (сильные текста и южная бравада) на своих будущих релизах «Make It Hot» и «Tina Snow». Далее Megan покрасовалась поверх резвого трэп-продакшена на «Cocky AF», освежила нью-орлеанский баунс на «Hot Girl» и выпустила эротический медляк «Cognac Queen». Её следующий релиз «Fever» ожидается в первой половине года и, судя по всему, артистка готова довести шумиху вокруг своей персоны до чёртовой точки кипения.

Don Toliver

В августе прошлого года Don Toliver выпустил релиз «Donny Wommack», ознаменовавший прорыв в карьере артиста. На следующий день Travis Scott уронил чарты своим магнум-опусом под названием «Astroworld», и Toliver отметился гостевым куплетом на одной из лучших песен альбома, треке «Can’t Say». И поскольку мы живем в эпоху, когда артисты порой отказываются указывать авторов гостевых куплетов, многие подумали, что слышат NAV’а, который просто решил поэкспериментировать с новой вокальной подачей. Однако, через некоторое время в сеть наконец-то попали имена всех, кто работал над «Astroworld», и многие впервые узнали имя Don’a Toliver’a. На фоне внимания к альбому Travis’a, слушатель обратил свой взор и на выпущенный днём ранее «Donny Wommack». К сожалению, учитывая фастфудную культуру потребления музыки, альбом Don’a в 2019’ом — это «вчерашний день». Поэтому в этом году Toliver должен воспользоваться шансами и доказать хип-хоп-фэнам, что Travis отнюдь не зря заинтересовался своим хьюстонским земляком и представил его на суд широкой публике, столь нуждавшейся в новом и свежем звучании.

Grip

«Я хочу поговорить о чём-то более значимом, чем я», заявил Grip во время своего прошлогоднего интервью для портала «Pigeons and Planes». Глядя на его концептуальный дебют (альбом «PORCH»), можем смело сказать, что ему это удалось. После выпуска альбома наступил период длительного затишья, однако, совсем недавно молчание прервалось синглом «Bernie Mac». Композиция опеределённо оставляет слушателя голодным до нового материала от Grip и его характерной вдумчивости, амбициозности, уверенности и огня. Также в треке упоминаются два уроженца Атланты, CyHi и J.I.D., перед которыми фрешмен почтенно «снимает шляпу». В этом году Grip просто обязан встать в один ряд с легендами своего одного города.

Roddy Rich

Есть одно простое объяснение, почему 2019 год станет важной вехой в карьере Roddy Ricch — он исключительно талантливый и харизматичный автор. Артист из Комптона, называющий своим главным вдохновителем калифорнийского рэпера Speaker Knockerz, открыл в себе талант почившего кумира — умение находить тонкую грань между лиричным сторителлингом и цепляющим мелодичным звучанием. Взлёт Roddy значительно ускорился после выхода в июле прошлого года сингла «Die Young» в память об ушедших XXXtentacion, Lil Snupe и Speaker Knockerz. После того, как в конце 2018 года «Die Young» получил всеобщее признание, Roddy отметился успешным сольным релизом «Feed Tha Streets II», гостевым куплетом на последнем альбоме от Meek Mill и синглом с главным анонимом мировой EDM-сцены, Marshmello. Судя по тому, как быстро растёт его фан-база и какой популярностью пользуется музыка Roddy на стриминговых площадках, 2019 несомненно станет новым этапом для артиста.

Baby Keem

Примерно год назад, Keem (также известный как Baby Keem и Two Phone Baby Keem) неожиданно появился на большой сцене, приняв участие в двух крупных проектах, о которых остальные новички могут грезить лишь во влажных снах — саундтреке к «Чёрной Пантеры» и альбоме Jay Rock «Redemption». Парнишку можно найти в титрах киноленты даже под его настоящим именем, Hykeem Cartet. Да и в принципе, это всё, что известно о восходящей звезде американского хип-хопа. Но мы точно знаем, что Keem умеет писать удивительно качественную музыку, что он и продемонстриовал на EP «Midnight» и «Hearts & Darts». После данных релизов Keem долгое время работал вместе с Cardo над альбомом «The Sound of Bad Habit». Особенно приятно наблюдать, что артист не стоит на месте — в таких бэнгерах как «Check Please» и «Gang Activities» слушателю отчётливо слышен результат постепенной огранки его стиля и звучания. И если громогласный трек «Baby Keem» это пример того, что нас ожидает на грядущем релизе, то в 2019 году Keem устроит настоящий разнос конкурентам. И никаких пленных.

Lil Keed

Не буду лукавить, впервые я услышал о нём на «Slime Language» от Young Thug. Но именно трек «Nameless» с релиза «Keed Talk To’ Em» заставил меня реально поверить в этого парня. Если я натыкался на этот трек в плейлисте, то каждый раз гонял его по полчаса. Сначала я подумал, что Keed родом из Огайо — ведь парень постоянно кричал что-то про Кливленд в своих треках. И только потом я понял, что речь о проспекте в Атланте («Clevelend Ave»). Во всяком случае, если Keed продолжит писать хиты по типу «Nameless», то он обречен стать звездой. И почему эту песню до сих пор не крутят по радио?

Brandon Ares

Скорее всего, вы мало, что знаете о Brandon Ares и «Pink Room Project». Но мы лелеем надежду, что это исправится в 2019 году. Звучание этого новоорлеанского рэпера совершенно ни с чем не сравнимо, а его манера поведения на сцене выдаёт в нём человека, который выступает перед публикой уже не первый год (хотя это далеко не так). Чего говорить, я до сих пор под впечатлением от его перфоманса на «Buku Fest» весной прошлого года. Помимо артиста на сцене был парень, читавший поверх хаусового бита в стиле рэпера Juvenile, а также хайпмен («заводила») в церковной робе, ведущий себя так, словно он выступает перед паствой. Короче говоря, это был нереальный опыт. Ares и его команда (шатаут Lil Jodeci) миксуют различные жанры и звуки, делая отдельный акцент на хаусе, рэпе и новоорлеанском баунсе. Послушайте «Good Love 2017: Dyke» и «Back to’99», чтобы быть в теме!

Key Glock

В музыкальном плане Мемфис переживает свой Золотой Век. В 2018 году, BlocBoy JB и Tay Keith буквально ворвались в игру с одним из лучших треков прошлого года, «Look Alive», но это лишь крохотная верхушка айсберга городских талантов. Кто стрельнёт следующим? Наши ставки на Key Glock. Молодой и харизматичный музыкант собирает миллионы прослушиваний на таких тяжеловесных хитах под продакшен Tay Keith как «Russian Cream» с альбома «Glock Bond», и делает это без коллабораций с популярными артистами. «Я знаю, что громкие фиты помогли бы мне приобрести бóльшую популярность, чем без них — говорит он, — Но я достигну всего сам и своим путём”.

Lil Tjay

В своем профиле Instagram Lil Tjay называет себя «Принцем Нью-Йорка». Достаточно сильное заявление для семнадцатилетнего парня, у которого всего лишь 3 трека на Spotify. Но все же он уверенно движется к тому, чтобы подкреплять слова делами. Живое и мелодичное звучание молодого артиста, черпающего вдохновление, скорее, в музыке A Boogie Wit Da Hoodie, нежели в треках Jay-Z, явно олицетворяет новую эпоху рэпа из «Большого Яблока». Впитав в детстве классику дружелюбной поп-музыки по типу Майкла Джексона или Usher’a, а также таких Диснеевских звёзд Ariana Grande, Tjay отнюдь не чурается семплировать Justin Bieber, а также подыгрывать сложившемся образу хип-хоп-сердцееда. Быстро растущая фан-база Lil Tjay + поддержка лейбла «Columbia Records» = все шансы на успех в 2019 году.

Bernard Jabs

Подавляющее большинство молодых исполнителей привлекают внимание либо своим звучанием, либо лирикой, и очень сложно найти артиста, который брал слушателя и тем, и тем. Bernard Jabs — одно из редких исключений. Исполнитель начал свою карьеру на мажорной ноте, выступая в качестве разогрева перед Pusha-T во время его тура. И Jabs не преминул возможностью впитать всё самое лучшее, находясь рядом с главным врагом Дрейка. 2019 год артист начинает при полной обойме. Да, трек «Big Tymers» — это отличная затравка, но судя по тизерам его грядущего проекта, вскоре последуют бойкие мелодии, освежающие биты и обманчиво многослойные куплеты.

Yungeen Ace

2018 год стал для Yungeen Ace временем взлётов и падений. Музыкант дебютировал с двумя мощными релизами «Life of Betrayal» и «Life I’m livin», которые были выпущены в один из сложнейших периодов в жизни артиста. В июле брат рэпера и двое его друзей погибли в перестрелке. В интервью для «The Complex» рэпер рассказывал о том, что мотивирует его заниматься творчеством: «Музыка говорит за меня, передаёт мой посыл. И мне есть, что донести до людей. Кто-то попытается не просто послушать, а услышать меня. Я хочу помочь людям прочувствовать это. И даже если я не смогу изменить весь мир, я попытаюсь повлиять на чью-то жизнь». И эти слова отнюдь не брошены на ветер — музыка Yungeen Ace обладает неким духом неотложности, и это выгодно отличает артиста от остальных коллег. Если вы захотели ознакомиться с его творчеством, то начните с саднящим и полным страданий треком «Pain», с релиза «Life of Betrayal».

10k.Caash

Если вы никогда не были в техасском клубе, то знайте — звучание местных музыкальных легенд способно растолкать и усопших. Прошедшие проверку времени песни абсолютно любых исполнителей, начиная от Big Tuck и заканчивая Beat King, это всегда идеальный саундтрек для драк, праздников, твёрка или всего по чуть-чуть. 10k.Caash идет по стопам «отцов», но проходит рэп-игру, пользуясь силой виральности новомодных танцев. На данный момент артист известен как один из возможных создателей Woah — танцевального стиля, который очень популярен в Техасе. Согласно имеющейся информации, фишками Woah пользовались такие ребята как Drake, Travis Scott и Odell Beckham Jr. Но роль идейного отца Woah — это непозволительно мало, поэтому Caash ворвался в игру и как рэп-артист. Его последний релиз «The Creator» (за продакшн отвечали Tay Keith и Kenny Beats, а гостевыми куплетами отметились Rico Nasty и Lil Yachty) — яркий пример того, как молодой рэпер, благодаря нужным связам, крепким битам и мощной энергии готов и годен сотрясать стены техасских заведений.

1TakeJay

Сейчас в Лос-Анджелесе существует элитный круг мастеров «щит-токинга», и, пожалуй, самый колоритный из них это 1TakeJay — чего уж говорить, когда один из его последних релизов называется «Talkin Shit». И не важно о чём читает парень — будь то дисс на девушку, которая затусовалась с рэпером, только когда у него появились деньги на рестораны, или понты на тему крутых связей с драгдиллерами (при этом артист не курит), слушатель никогда не знает, что ожидает его «за поворотом». До настоящего времени, 1TakeJay преимущественно отдавал предпочтение битам а-ля Weast Coast (микстейп «The Winning Team»), однако, не так давно показал, что может оставаться собой и на вещах более понятных широкой публике (см. ремикс на «Zeze»).