13Kai & Kassi скрестили шансон и трэп в треке «Белый пиджак»

13Kai & Kassi — московский дуэт, создавший объединение Weird и добравшийся до широкой публики в 2018 году с клипом «Interstellar». С тех пор они записали несколько совместных синглов, а 13Kai в прошлом году выпустил EP «13».

В этот раз 13Kai & Kassi, привыкшие работать в рамках хип-хопа, решились на эксперимент и записали трек «Белый пиджак», в котором объединили трэп с шансоном.

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Весной 13Kai & Kassi дадут большие концерты в Москве (22 марта, Arbat Hall) и Питере (29 марта, ZAL).