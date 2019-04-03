12 поводов вернуться в детство — подборка лучших анимационных клипов

Собрали главные мультипликационные клипы нашего детства и не только — от Kanye West до Lil Dicky

Автор: Николай Неверов

Kanye West — Heartless

Режиссер — Хайп Уильямс

Дата выхода — 16 июня 2009 года

Просмотров — 160 миллионов

Подарить вторую жизнь заезженному концепту — задача не из легких, но только не для Канье Уэста. Клип на «Heartless» — это гораздо больше, чем меланхоличная прогулка горе-донжуана. Здесь прекрасно все: рисовка, множество отсылок к американской поп-культуре (герои детского сериала «Jetsons» соседствуют здесь с произведениями Энди Уорхолла). Как писал сам артист, экранизация стала трибьютом творчеству мультипликатора Ральфа Бакши. И действительно, художникам удалось очень тонко прочувствовать и, самое главное, передать атмосферу неонового нуара 90-х. И да, в этом клипе даже вывески играют важную роль.

Eminem — Shake that (feat. Nate Dogg)

Режиссер — Eminem

Дата выхода — 16 июня 2009 года

Просмотров — 68 миллионов

Лет 10 назад Маршалл не спешил размениваться на бессмысленные диссы и не стремился угнаться за музыкальными трендами. Только подумайте, за 2009 год он выпустил исповедь «Cleanin’ Out My Closet», удачно примерил роль чувственного героя-любовника в «Superman», но при этом не стал заложником образа. «Shake That» — это классика. Видео о личных слабостях … без особых прикрас.

Linkin Park — Breaking the Habit

Режиссер — Джо Хан и Кадзуто Накадзава

Дата выхода — 23 октября 2009 года

Просмотров — 195 миллионов просмотров

Порой отношения между слушателем и артистом перерастают в нечто магическое, и видео на «Breaking the Habit» — яркое тому подтверждение. Как писали сами Linkin Park: «Клип вдохновлен фанатами, которые говорят, что наша музыка помогла им в жизни. Их истории — главное в этом видео». В роли режиссеров выступили Джо Хан и Кадзуто Накадзава, известный по работе над анимационной вставкой в фильме «Убить Билла». По сюжету, душа Честера путешествует по квартирам многоэтажки и наблюдает, как его творчество дает людям второй шанс. В 2004 году клип завоевал множество премий, в том числе награду MTV «Выбор зрителей».

Lil Dicky — Professional Rapper (feat. Snoop Dogg)

Режиссер — Дуглас Эйнар Олсен

Дата выхода — 31 июля 2015 года

Просмотров — 138,5 миллионов

У широкой публики давно сложилось представление о том, как должен выглядеть хип-хоп-артист, и Дэвид (Lil Dicky) — полная противоположность этому образу. Его треки — это самоироничный сторителлинг, где каждая песня буквально требует экранизации. В 2015 году, в преддверии дебютного релиза «Professional Rapper», исполнитель выпустил клип на заглавный трек альбома: пробившись через толпы татуированных хаслеров в приемной, скромный клерк попадает на собеседование к Снуп Доггу. Насколько тернист путь к успеху ботаника из Ричмонда? Сможет ли он впечатлить одного из отцов хип-хопа?

Gorillaz — Feel Good Inc.

Режиссер — Джейми Хьюллит

Дата выхода — май 2005 года (перезалит 28 июня 2016 года)

Просмотров — 270 миллионов

Gorillaz с большой натяжкой можно назвать хип-хоп-проектом, но по парту Trugoy the Dove в треке «Feel Good Inc» этого не скажешь. Клип, авторы которого явно вдохновлялись «Небесным замком Лапута» Миядзаки, иллюстрирует полет над проблемами и рутиной. По сюжету, вокалист группы 2D тщетно пытается покинуть застенки империи зла, чтобы снова встретиться с Noodle у подножия мельницы. Удастся ли ему?

Jay-Z — The Story of O.J.

Режиссер — Элизабет Ньюман

Дата выхода — 5 июля 2017 года

Просмотров — 87 миллионов

Наверное, каждый хип-хоп-артист мечтает войти в историю жанра с треком-манифестом, но далеко не у всех это получается. Клип «The Story of O.J.» дает возможность заново осмыслить проблемы чернокожего населения США, и при этом не звучит агрессивно (семпл из песни Нины Симон к этому не располагает). Главный бриллиант — это визуал. Клип, стилизованный под мультсериал «Censored Eleven» 30-х годов, затрагивает огромное количество проблем, включая стереотипы о чернокожих и их место в американском обществе. Так что, если вы хотите прикоснуться к одной из страниц американской истории, Jay-Z поможет вам в этом.

J.I.D — EdEddnEddy

Режиссер — Фред Лозано мл.

Дата выхода — 7 февраля 2018 года

Просмотров — 6 миллионов

Если исполнитель называет трек в честь культового мультфильма нулевых, он просто обязан выпустить огненный визуал — это закон жанра. И J.I.D не стал идти против канонов. «Мне всегда нравилось шоу «Эд, Эдд и Эдди», и я хотел сделать что-нибудь похожее», — рассказал артист в одном из интервью. Несмотря на то, что авторы оригинальной серии отказались помогать J.I.D, команда Dreamville определенно справилась со своей задачей. Неважно, испытываете ли вы ностальгию по просмотру Cartoon Network, вам точно понравится оммаж оригинальной заставке «Эд, Эдд и Эдди», история трех вечно скучающих подростков и Джей Коул в рисовке Лозано младшего.

Lil Jon, Offset, 2 Chain — Alive

Режиссеры — Эллиотт Сэллерс и Эрик Фергюсон

Дата выхода — 14 марта 2018 год

Просмотров — 8,6 миллионов

Анимационный клип — еще одна галочка в списке больных фантазий старой школы. И хотя Lil Jon почти полностью посвятил себя диджейскому ремеслу, время от времени он возвращается в хип-хоп, чтобы еще раз хорошенько хлопнуть дверью. Видео «Alive» — нетипичный взгляд на затертые до хрипящего скретча клише. И поверьте, здесь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Rick and Morty x Run the Jewels — Oh, Mama

Режиссер — Хуан Меса-Леон

Дата выхода — 16 марта 2018 года

Просмотров — 18.2 миллионов

Если вы до сих пор считаете, что залог успешной рекламы — это заедающий джингл и приятная глазу картинка, то ребята из Adult Swim придерживаются другого мнения. В рамках промо музыкального фестиваля Adult Swim Festival Меса-Леон (режиссер «Рика и Морти») создал клип «Oh, mama», в котором знаменитый школьник и его дедушка перевоплощаются в хладнокровных убийц из «Криминального чтива». Звучание дуэта Run the Jewels требовало смелых экспериментов, и оно того стоило — итоговое видео стало одним из самых просматриваемых на канале Adult Swim.

Pouya — Daddy Issues

Режиссер — Тристан Заммит

Дата выхода — 14 июня 2018 года

Просмотров — 2 миллиона

В портфолио Тристана Заммита полно успешных проектов — обычно его видео собирают десятки миллионов просмотров, но экранизация «Daddy Issues» стала исключением, а зря. Оригинальное режиссерское решение превратило прямолинейную балладу Кевина в битву аниме-монстров. Если и это звучит неубедительно, еще один веский аргумент в пользу этого клипа — камео Fat Nick.

Childish Gambino — Feels Like Summer

Режиссер — Дональд Гловер, Айван Диксон и Грег Шарп.

Дата выхода — 1 сентября 2018 года

Просмотров — 116 миллионов

Сложно сказать, какая вершина еще не покорилась таланту Гловера. В сентябре прошлого года публика лицезрела его в амплуа режиссера анимационного клипа на собственный сингл. Самое приятное, что за непринужденной прогулкой Гловера по блоку таится множество интересных деталей. Пока одни видят в пятиминутном клипе пространную аллегорию на хип-хоп-кулуары, другие считают, что в нем поднимаются более глобальные проблемы, такие как бедность и изменение климата. Но разгадка Гамбино-ребусов достойна отдельного лонгрида, поэтому просто наслаждайтесь знойной атмосферой видео, тем более, что за окном весна.

Post Malone, Swae Lee — Sunflower

Режиссеры — Боб Персичетти, Питер Рэмзи и Родни Роман

Дата выхода — 18 октября 2018 года

Просмотров — 425,6 миллионов просмотров

В октябре прошлого года клип на сингл «Sunflower» стал настоящим глотком свежего воздуха для миллионов фанатов Вселенной Marvel. Это тот самый случай, когда трек является приятным дополнением к визуалу, а не наоборот. И неважно, являетесь вы давним фанатом Майлза Моралеса или впервые знакомитесь с мечтательным мальчишкой со страниц комиксов — клип точно никого не оставит равнодушным.