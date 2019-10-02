10 незамеченных релизов сентября

10 не самых громких осенних релизов, на которые стоит обратить внимание.

Текст: Давид Чебанов

IDK — «Is He Real?»

В прошлом году рэпер из Мэриленда записал совместный микстейп с друзьями, и это обернулось для него злой шуткой. С одной стороны, про артиста стали писать музыкальные СМИ. С другой, все приглашенные гости (Denzel Curry, Rico Nasty, Domo Genesis, Maxo Kream) превзошли Джейсона и не дали ему как следует раскрыться.

В этот раз IDK устроил себе новый челлендж: он решил записать альбом с еще более именитыми артистами — Pusha-T, GLC, Tyler, The Creator, JID, DMX и Burna Boy. На пластинке «Is He Real» он возвращается к сюжету проекта «Subtrap», на котором описывал жизнь разных героев в гетто. Только теперь повзрослевший «гангстер» умерил пыл и хочет понять, существует ли бог.

Childish Major — «Dirt Road Diamond»

Так бы звучал Chance The Rapper, если бы у него не было жены, дочки и провального альбома про свадьбу.

Childish Major предпочитает легкое чикагское звучание без напускного позитива. Сначала он делал трэп-биты для Rick Ross, Future и J. Cole, а в 2017 выпустил свой первый сольный альбом. «Dirt Road Diamond» — вторая работа Childish Major, на которой он отказывается от коммерческих хитов в пользу искренней и меланхоличной музыки.

PNTHN — «Death Dimension»

Год назад мы назвали бой-бэнд PNTHN наследием BROCKHAMPTON, но после выхода EP «Rico» коллектив надолго пропал с радаров. Музыкальные СМИ проигнорировали их новый альбом «Death Dimension», и в этом нет вины группы — релиз оказался гораздо качественнее предыдущего. Дело в том, что время объединений постепенно уходит, а BROCKHAMPTON вряд ли можно назвать популяризаторами рэп-гэнгов — они скорее отмечают закат эпохи Odd Future и A$AP Mob.

Brevin Kim — «cliff»

Творчество бостонского дуэта могло звучать как вполне обычная подростковая поп-музыка, но в игру вступили дисторшн и автотюн. На этом эксперименты Brevin Kim не закончились, и парни ударились в инди-рок. Их музыка находится на пересечении жанров и эпох, а каждый следующий трек звучит по-новому.

Dean Blunt — «Zushi»

Лонгмикс Дина Бланта, записанный при участии Panda Bear, DJ Escrow, Yung Lean, Mica Levi Joanne Robertson, A$AP Rocky и Sauce Walka, впервые прозвучал в эфире NTS Radio. Проект «Zushi», который начинается и заканчивается нойзом, так и не попал на стриминговые площадки. Мультижанровые эксперименты продюсера, миксующего хип-хоп с элегантным арт-попом, можно послушать только на SoundCloud.

Cashmere Cat — «Princess Catgirl»

Cashmere Cat — важнейший продюсер современности, работавший с The Weeknd, Charli XCX и Канье Уэстом. Раньше его называли «Скриллексом без дропов», но со временем норвежский электронщик перерос этот образ, добавив к EDM-саунду причудливые струнные и запитченные вокальные партии, напоминающие голоса мультяшных героев.

Iglooghost, Kai Whiston & BABii — «XYZ»

Три британских продюсера сделали то, что можно описать словом «кибер». Для одних это безвкусное смешение стилей, для других — олицетворение музыки будущего со взрывными басами и шумными синтезаторами.

Men I Trust — «Oncle Jazz»

Первый за 4 года альбом канадской группы Men I Trust звучит как инди-поп, записанный в 60-е. Название релиза свидетельствует об ощутимом влиянии джаза, и не зря — «Oncle Jazz» зайдет всем ценителям инструментальной музыки с большим количеством ударных и клавишных.

(Sandy) Alex G — «House of Sugar»

В продолжение темы инди — возвращение Alex G, звезды DIY-музыки начала 10-х. Алекс отвечал за струнные на альбомах Фрэнка Оушена «Blonde» и «Endless».

На новом проекте он вновь использует нестандартные гармонии и ломаную структуру, доказывая, что даже хаос может быть виртуозным.

Johny Core — «saveroom.png»

Напоследок — отечественный R&B с элементами трэпа от потенциального фрэшмена Johny Core. 8 треков — 8 картин, каждая из которых символизирует определенный этап в жизни артиста.



