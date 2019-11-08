10 незамеченных релизов октября

Октябрьская подборка точно порадует меломанов: в ней много инди, электроники и экспериментов на стыке хип-хопа и джаза. В списке артистов — пианист Роберт Гласпер, король бедрум-попа Rex Orange County и нетипичный атлантский рэпер Grip.

Текст: Давид Чебанов

clipping. — «There Existed an Addiction to Blood»

Новый релиз экспериментального трио начинается с куплета, записанного на диктофон. Но за видимой сыростью и минимализмом кроется целый мир, в котором винтажный лоск классического хип-хопа соседствует с запутанными электронными ритмами.

Robert Glasper — «Fuck Yo Feelings»

В последнее время рэперы все чаще обращаются к джазу, но мало кому удается сделать это органично. Артисты режут джазовые произведения на сэмплы, разрывая мелодию и превращая ее в какофонию инструментов. Earl Sweatshirt, бэнд Standing On The Corner, Slauson Malone, Sixpress и Mike — все они хотят вдохнуть в джаз новую жизнь путем деконструкции.

Роберт Гласпер — джазовый пианист, на счету которого 3 статуэтки «Грэмми», выступления с Jay-Z и Канье Уэстом, а также участие в записи опуса Кендрика Ламара «To Pimp a Butterfly». На своем последнем проекте «Fuck Yo Feelings» он не потворствует современной моде и возвращает околоджазовый хип-хоп к истокам: импровизации и балансу. Запись альбома проходила буквально на ходу: в двухдневной студийной суматохе успели поучаствовать Denzel Curry, Buddy, SiR, Yasiin Bey, YBN Cordae, Rapsody и другие гости.

Rex Orange County — «Pony»

Rex Orange County — 21-летний музыкант, который успел съездить в тур с Фрэнком Оушеном и помог Tyler, The Creator записать несколько песен с альбома «Flower Boy» («911/Mr. Lonely», «Boredom», «Foreword»).

Совместная работа с Тайлером стала переломным моментом в карьере Александра О’Коннора (настоящее имя Rex Orange County): после нее он выпустил прорывной бедрум-поп-альбом «Apricot Princess», который привлек внимание мейджор-лейбла Sony. В октябре Rex выпустил «Pony» — первую работу после подписания контракта.

Песни Rex звучат по-домашнему и напоминают нечто среднее между Ed Sheeran и Mac DeMarco. В них нет сложных инструментальных партий, а тексты чаще всего посвящены любви и беззаботной подростковой жизни.

Angel Olsen — «All Mirrors»

Новый альбом инди-дивы полон торжественной меланхолии, роднящей его с последней пластинкой Ланы Дель Рей.

«All Mirrors» — это поп-музыка, заигрывающая с оркестровым звучанием и дополненная мощной реверберацией (постепенное уменьшение интенсивности звука. — прим. ред.). Альбом рассказывает историю становления женщины, которая наконец-то готова кричать о любви к себе.

Chromatics — «Closer to Grey»

7 лет иконы синти-попа Chromatics молчали. В 2015 они записали альбом «Dear Tommy», который так и не увидел свет. Продюсер коллектива Джонни Джуэл впал в депрессию и уничтожил весь материал, включая десятки тысяч физических носителей.

И пусть участники группы утверждают, что лучшие их песни так и не были выпущены, спонтанная пластинка «Closer to Grey» завораживает с первых секунд. Ее открывает мрачный кавер на «The Sound of Silence» Simon & Garfunkel, задающий настроение всему проекту, полному энигматических рассказов о разбитом сердце.

Vagabon — «Vagabon»

Vagabon — одна из немногих представительниц нью-йоркского инди, которая смогла преобразить жанр и выйти за его пределы.

На ее втором альбоме — африканская перкуссия, влияние нью-вейва 90-х и «синтезаторные» струнные, соседствующие с обычной акустикой.

Grip — «Snubnose»

Атлантских рэперов сейчас много, а вот уникальных не найти — все пытаются подражать Migos и Young Thug.

Grip называют будущим атлантского сторителлинга, но список его достоинств не исчерпывается приятным слогом. В отличии от многих коллег, он усиленно работает над музыкальной составляющей: меняет жанры и интонации, переходя от соул-сэмплов к басистому трэпу. Это как BROCKHAMPTON, если бы в их составе был один человек.

Moa Pillar — «Well-Balanced Rollback»

Этот релиз мог пройти мимо нас, если бы не саппорт Bad Zu — электронщика, известного коллаборациями с Saluki и OFFMi.

Moa Pillar, выпустивший свой первый проект еще в 2010, — темная лошадка отечественной электронной сцены. По его словам, альбом «Well-Balanced Rollback» вдохновлен книгой Ника Перумова о закрытом мире Эвиал. «Больше всего меня тогда заинтересовала идея отката, описанная в этой книге», — рассказал Moa Pillar в интервью «Афише.Daily». Он пояснил, что откат — это приступ резкой боли, который возникает, когда на человека воздействуют магические чары.

Floating Points — «Crush»

От мощного техно перейдем к тихим пассажам Floating Points — электронного музыканта, запомнившегося резогревом the xx. В релизе «Crush» размеренные партии синтезаторов встречаются с гиперактивным IDM.

Matana Roberts — «COIN COIN Chapter Four: Memphis»

Джаз с энергетикой рок-н-ролла — так звучит альбом Матаны Робертс, американской художницы, звукорежиссера и мультиинструменталиста. Вышедший в прошлом месяце «COIN COIN Chapter Four: Memphis» дополнил серию релизов, посвященную сложностям в жизни темнокожих женщин.